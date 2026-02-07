Ensar Altay, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Ensar Altay, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

07.02.2026 14:35
Yönetmen Ensar Altay, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli fotoğraflara oy verdi.

Yönetmen ve senarist Ensar Altay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Altay, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" fotoğrafını seçen Altay, "Tek bir karede Gazze'deki çaresizliği bir insanın gözünden, bir tencereyle anlattığı için fotoğraf beni çok etkiledi." dedi.

Altay, "Portre"de Gerald Anderson'ın "Yüz aynası" başlıklı karesine oy vererek, "Çok doğal bir şekilde belki de hayal ettiği ya da ilişki kurmak istediği biri, çok zekice bir araya getirilmiş ve çok tatlı bir sahne olmuş." değerlendirmesini yaptı.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafını tercih eden Altay, "Spor"da yine Hatipoğlu'nun, milli voleybolcu Eda Erdem Dündar'ın kazandığı bir sayının ardından sevinç yaşadığını gösteren fotoğrafını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Harun Özalp'in Tuz Gölü'nde flamingoları çektiği "Hareket zamanı" fotoğrafına oy veren Ensar Altay, "Çok klasik bir fotoğraf ama şiir gibi." yorumunu yaptı.

Altay, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Gözalan" karesini seçti.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Yönetmen, Güncel, Kültür, Altay, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
