Ensar Vakfından Ordu'da MEB'e ait binanın vakfa verildiği iddiasına yalanlama Açıklaması - Son Dakika

Ensar Vakfı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'da Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) ait bir binanın vakfa verildiği iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Vakıftan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel tarafından MEB'e ait bir binanın vakfımıza verildiğine dair ortaya konulan iddialar tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu yalan haberleri ortaya atan ve yayanlar ile ilgili her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı bildirir, halkımızı yanıltarak oluşturulmaya çalışılan algı politikasına itibar edilmemesini kamuoyuna arz ederiz."