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YENİLENEBİLİR ENERJİ İÇİN İŞ BİRLİĞİ - Son Dakika

YENİLENEBİLİR ENERJİ İÇİN İŞ BİRLİĞİ

12.08.2021 11:55
YENİLENEBİLİR ENERJİ İÇİN İŞ BİRLİĞİ, System.String[]

Yenilenebilir ve temiz enerji sektöründe yerli ekipman üretiminin artırılması ve Türkiye'nin bu alanda teknoloji ve proje üreten bir merkez olmasını vizyon olarak belirleyen Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) ile Yaşar Üniversitesi kapsamlı bir işbirliği protokolüne imza attı.

Yenilenebilir ve temiz enerji sektöründe yerli ekipman üretiminin artırılması ve Türkiye'nin bu alanda teknoloji ve proje üreten bir merkez olmasını vizyon olarak belirleyen Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) ile Yaşar Üniversitesi kapsamlı bir işbirliği protokolüne imza attı.

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ve ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı tarafından imzalanan protokol kapsamında ortak bilimsel ve sektörel organizasyonlar düzenlenecek.

ENSİA üyesi şirketlerin yenilenebilir enerji alanındaki projelerine Yaşar Üniversitesi'nin akademik kadroları katkı koyarken; üniversitede üretilen bilimsel bilgilerin, reel sektörde ve sanayide daha kolay ve uygun maliyetle karşılık bulması kolaylaşacak.

Stajyer öğrenci taleplerinin kabul edilmesinde, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü başta olmak üzere Yaşar Üniversitesi bünyesinde eğitim veren ilgili bölümler öncelikli olarak değerlendirilecek.

"BEŞ YILDIR ÇALIŞIYORUZ"

Protokolün imza töreninde konuşan ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, derneğin Akademik Üyeleri arasında Yaşar Üniversitesi kadrosunda yer alan pek çok akademisyenin olduğunu anımsatarak, "Beş yılı aşkın süredir gerek akademik üyelerimiz gerekse Enerji Sistemleri Mühendisliği öğrencileri ile farklı projelerde buluşma şansı yakaladık. ENSİA Genç organizasyonumuz bünyesinde de Yaşar Üniversitesi'nden pek çok genç mühendis adayımız bulunuyor. Bu ilişki sistematiğini üniversitenin kurumsal yapısı ile tamamlamaktan çok mutluyuz. Sektörümüzün talep ettiği yetkin genç mühendis kadrolarının yetişmesine katkı sunmaktan da ayrıca gurur duymaktayız. Hocalarımızın bugüne kadar sektörümüze yaptıkları katkılar nedeniyle şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

"GELECEĞİN SEKTÖRLERİ ENERJİ VE TARIM"

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ise bu yıl 20'inci yılını kutlayan üniversitenin Türkiye'nin en köklü vakıf üniversitelerinden biri olduğunu vurguladı. Geleceğin sektörleri arasında enerji ve tarım sektörlerinin geldiğine dikkat çeken Rektör Dinçer, üniversitenin enerji sektöründeki gelişim çizgisini çok önceden görerek 2012 yılında Mühendislik Fakültesi bünyesinde yüzde 100 İngilizce eğitim veren Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü'nü kurduğunu hatırlattı.

Selçuk Yaşar Kampüsü'nde gerçekleştirilen Yaşar Üniversitesi ve ENSİA arasındaki protokolün imza törenine, derneğin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Murat Güler ve Tibet Arbak'ın yanı sıra Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Başkanı Dr. Emrah Bıyık, Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Necip Özbey, Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Uzmanı Fatih Özfatura ve akademisyenler katıldı. Amaçlarının sektörde aranan ve dünyanın her ülkesinde başarıyla görev yapabilecek yetkin genç mühendis kadrolarının yetiştirilmesini sağlamak olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Dinçer, şöyle devam etti:

"Bu alanda pek çok ulusal ve Avrupa Komisyonu projeleri yürütüyoruz. Sanayicilerimiz ile de yoğun işbirliklerimiz var. ENSİA ile imzaladığımız protokol ile Yaşar Üniversitesi'nin kuruluş amaçları arasında yer alan 'Geleceğe yön veren yenilikçi bireyler yetiştirerek topluma katkıda bulunmak' hedefimizin bir halkasını daha tamamlamış olacağız. Bugün enerji sektöründe iyi bir eğitim almış, güçlü bir donanıma sahip, hedefi olan, özsaygısı yüksek bir gencimizin iş bulma sorunu yaşaması hemen hemen sıfıra yakın bir olasılıktır. Ülkemizin son 10 yılda dünyanın dikkatini çeken bir atılım sergilediği, yoğun bir yatırım ajandası olan yenilenebilir enerji sektörünün yetişmiş işgücü talebine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz"

YENİLENEBİLİR ENERJİ İÇİN İŞ BİRLİĞİ
YENİLENEBİLİR ENERJİ İÇİN İŞ BİRLİĞİ

Yenilenebilir Enerji, Yaşar Üniversitesi, Üniversite, Enerji, Toplum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum YENİLENEBİLİR ENERJİ İÇİN İŞ BİRLİĞİ - Son Dakika


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