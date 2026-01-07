EPDK Başkanı Yılmaz, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
EPDK Başkanı Yılmaz, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

EPDK Başkanı Yılmaz, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
07.01.2026 14:22
Mustafa Yılmaz, 2025’in önemli olaylarını yansıtan fotoğrafları değerlendirdi. Oylama 31 Ocak’a kadar.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait ve yaşama ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yılmaz, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Y. M. Al-yaqoubi'nin "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durumu kötüleşiyor" adlı fotoğrafını seçen Yılmaz, "Burada, ölüme yaklaşan bir çocuğun dünyaya bakışını görüyorum. Ölürken geride kalanlara bıraktığı bu bakış, aynı zamanda dünyanın umursamazlığına yöneltilmiş bir duruş taşıyor. Bu, mütevazı bir kabullenişten ziyade sessiz ama gururlu bir bakış." dedi.

Yılmaz, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesine oy vererek, "Bu fotoğraf, estetik açıdan olduğu kadar anlam bakımından da çok güçlü. Kadın kitapla bütünleşmiş, bu bütünlük fotoğrafın kendisinde de yansıtılmış." yorumunu yaptı.

"Günlük Hayat" kategorisinde oyunu Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karesinden yana kullanan Yılmaz, "Burada doğada var olan bir dengeyi görüyorum. Tüm mahlukların birbirini beslemesine dayanan bu düzen içinde bugün oğlak besleniyor, yarın büyüyüp bir keçi olacak ve karşılığında insanı besleyecek." dedi.

Yılmaz, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğrafını seçerek, "Sporu çoğu zaman bir eğlence olarak görüyoruz ancak burada eğlencenin ötesine geçen güçlü bir mesaj var. Bunun Türkiye'de gerçekleşmiş olması da ayrıca anlamlı çünkü dünyanın birçok yerinde bu meseleye kayıtsız kalındı. Eğlenceyle özdeşleşen bir alan üzerinden dünyaya verilen bu mesaj, Gazze'de yaşanan soykırımı görünür kılması açısından son derece çarpıcı." diye konuştu.

"Haber" kategorisinde, Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından Suriyelilerin Emevi Meydanı'nda özgürlük ve "yeni Suriye" sloganları attığı anı yansıtan Emin Sansar imzalı "Kutlamalar" adlı fotoğrafı oylayan Yılmaz, görselin Suriye'deki baskıcı yapının yıkılışını ve Suriyelilerin özgürlük duygusunu güçlü biçimde hissettirdiğini belirtti.

Yılmaz, son olarak "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Stuart Brock'un Teddesley Park'ta yalıçapkınının "Balık Tutmak Yasaktır" tabelasının üzerinde, ağzında avladığı balıkla görüntülendiği "Yasaya karşı" adlı karesine oy vererek, "Bu fotoğraf doğrudan insanlara verilmiş bir mesaj taşıyor. Doğal denge içinde balığı avlamak insanın değil, o canlıların hakkı." ifadesini kullandı.

Oylama, 31 Ocak'a kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Mustafa Yılmaz, Ekonomi, Enerji, Kültür, Sanat, Son Dakika

