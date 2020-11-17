EPİAŞ 6. Şeffaflık Çalıştayı - Son Dakika

EPİAŞ 6. Şeffaflık Çalıştayı

17.11.2020 15:55
EPİAŞ 6. Şeffaflık Çalıştayı, System.String[]

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, enerji piyasalarının etkin ve sürdürülebilir bir şekilde işletmesi için çalışmalara hızla devam ettiklerini belirterek, "Şeffaflık platformumuzda yayınladığımız veri seti sayısı 135'e çıktı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, enerji piyasalarının etkin ve sürdürülebilir bir şekilde işletmesi için çalışmalara hızla devam ettiklerini belirterek, "Şeffaflık platformumuzda yayınladığımız veri seti sayısı 135'e çıktı. Bu veriler arasında kritik olarak ifade edebileceğimiz, elektik piyasası ve doğal gaz piyasası verilerimiz var." dedi.

Türkoğlu, dijital ortamda düzenlenen EPİAŞ'ın 6. Şeffaflık Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kurumlarının ve sektörün büyük sınavları başarılıyla geçtiğini söyledi.

Bu süreçte EPİAŞ'ın gerekli teknolojik altyapı hizmetlerini kurarak, piyasa katılımcılarına kesintisiz hizmet vermeyi sürdürdüğünü aktaran Türkoğlu, "Güvenilir, öngörülür ve sürdürülebilir bir piyasa olmanın yolu şeffaflıktan geçmektedir. Sağlıklı piyasa işletimini gerçekleştirmek, piyasanın talep ve dinamiklerini doğru yorumlamak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından bize tevdi edilen görevlerden biridir." diye konuştu.

Türkoğlu, EPİAŞ'ın faaliyete geçtiği 2015'ten bu yana her yıl ilgili tarafların katılımıyla şeffaflık çalıştayı düzenlediğini anımsatarak, "Bu çalıştaylardan elde ettiğimiz çıktılarla öğreniyor, kendimizi yeniliyor ve daha iyi hizmet vermenin yollarını buluyoruz." ifadesini kullandı.

EPİAŞ bünyesindeki şeffalık platformunun son durumuna ilişkin de bilgi veren Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Şeffaflık Platformu'muzda yayınladığımız veri seti sayısı 135'e çıktı. Bu veriler arasında kritik olarak ifade edebileceğimiz, elektik piyasası ve doğal gaz piyasası verilerimiz var. Bir diğer önemli gelişme, önceki çalıştayda görüşülen verilerin web servisiyle iletilmesiydi. Bunu da gerçekleştirdik. Doğal gaz piyasasında haftalık ürünleri 1 Haziran 2020 itibarıyla katılımcılarımızın kullanımına sunduk. Katılımcılarımızın hafta içi, hafta sonu, haftanın tamamı olmak üzere doğal gaz ticareti yapabilecekleri bu gelişmeyle mevcut spot piyasa ürünlerimizi haftalık ürünlerle de çeşitlendirmiş olduk."

Türkoğlu, "Önemli bir kullanıcı kitlesine ulaşan şeffaflık platformunun ikincisi versiyonu için çalışmalar devam ediyor." bilgisini de verdi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Ahmet Türkoğlu, Türkoğlu, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi EPİAŞ 6. Şeffaflık Çalıştayı - Son Dakika Ekonomi


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