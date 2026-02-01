Epstein Belgeleri: Putin'in Alternatifi Konuşulmuş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Epstein Belgeleri: Putin'in Alternatifi Konuşulmuş

Epstein Belgeleri: Putin\'in Alternatifi Konuşulmuş
01.02.2026 21:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Epstein belgelerinde Putin'i devirebilecek bir siyasetçiye yardım konuşulmuş.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından Epstein dosyası dahilinde yeni yayınlanan milyonlarca yeni belge arasında yer alan yazışmalarda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yerini alabilecek bir siyasetçiye yardım edilmesi konusunun konuşulduğu ortaya çıktı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın şeffaflık yasası çerçevesinde kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve cezaevinde ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'e yönelik 30 Ocak'ta yayınladığı yeni belgeler dünya gündeminde yerini koruyor. Yeni yayınlanan milyonlarca belge arasında yer alan yazışmalar, dünya genelinde nüfuz sahibi iş insanları ve siyasetçilerle bağlantıları ifşa olan cinsel istismar suçlusu Epstein'in karanlık ilişkilerine ışık tutmaya devam ediyor. Yeni yayınlanan belgeler arasındaki bazı e-postalarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhinde 2012'deki Bolotnaya Meydanı protestolarının da konuşulduğu ve dönemin Rusya Devlet Duması milletvekili İlya Ponomarev'den "Rusya'nın gelecekteki lideri" olarak bahsedildiği görüldü.

Putin'i devirebilecek isim için Epstein'den yardım istenmiş

Daha önce ABD'li milyarder Bill Gates'in bilim ve teknoloji danışmanı olarak görev yapan Boris Nikolic tarafından Epstein'e gönderilen bir e-postada Bolotnaya protestolarının organizatörü ve Putin'in yerini alabilecek isim olarak tanıtılan İlya Ponomarev konusunda Epstein'e danışıldığı görüldü. Nikolic tarafından Epstein'e gönderilen bir e-postada, "Seninle yakın zamanda Rusya'ya gitmeliyiz ve orada yakın dostum İlya Ponomarev ile tanışmalısın. Ponomarev ve Alyona (kendisinin çok zeki ve güzel kız arkadaşı), Putin aleyhindeki ayaklanmanın başlıca organizatörleri konumundalar. Ponomarev, Novosibirsk bölgesini temsil ediyor, lakin Moskova'ya taşınıyorlar. Başına bir şey geleceğinden endişe ediyorum. Olabilecekler gerçekten büyük çaplı şeyler. Putin'in yerini alarak devlet başkanı olabilir (er ya da geç bu gerçek olacak), tabii önce onu öldürmezlerse. Çok tehlikeli bir durum. Kendisine nasıl yardım edilebileceği konusunda bir fikrin var mı?" ifadeleri yer alıyor.

Boris Nikolic, burada yardıma ihtiyaç duyulan konunun başka bir e-postada bahsedilen Ponomarev'in Davos'a gitmesi konusu değil, "genel olarak diğer konular" olduğunu belirterek, "Kendisi çok zeki ve Rusya'daki en nüfuz sahibi insanlardan biri" ifadelerini kullanıyor.

Bu e-posta ile daha önceki bir e-postada ise Ponomarev'in bizzat Nikolic'e müracaat ettiği görülüyor. Yazışmada Ponomarev, "Kendimizi Rusya'daki devrim sürecinin merkez üssünde bulduk. Alyona ile birlikte bu protestonun başlıca organizatörleri biziz. Bu şartlar altında Davos'a gitmek ve neler olduğunu izah etmek gerçekten önemli, ki Putin'in resmi söylemi dışındaki sesler de duyulabilsin. Bu konuda bir şey yapılabilir mi?" ifadelerini kullanıyor.

Haziran ayına ait üçüncü bir e-postada ise Epstein'in Nikolic'e "Ponomarev ile arkadaşlık kurduklarını" yazdığı görülüyor.

Cinsel istismar skandalı öncesinde siyasetçiler, finansçılar, bilim insanları ve yüksek profilli sosyal çevreler arasında bir tür buluşturucu rolü oynayan Epstein, insan kaçakçılığı ve reşit olmayan kızların cinsel istismarı suçlamalarıyla yargılanırken 2019'da cezaevinde intihar etmişti. Epstein'in intihar ettiği saatlerde cezaevindeki kamera sisteminin çalışmaması gibi bazı detaylar, dünyanın en etkili isimleriyle bağlantıları olan Epstein'in nasıl öldüğüne ilişkin komplo teorilerine neden olmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Vladimir Putin, 3. Sayfa, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Epstein Belgeleri: Putin'in Alternatifi Konuşulmuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

20:59
Galatasaray’a yıldız isminden kötü haber
Galatasaray'a yıldız isminden kötü haber
20:35
Gülben Ergen’den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın
Gülben Ergen'den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın
19:25
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
18:58
Canlı anlatım: RAMS Park’ta goller üst üste
Canlı anlatım: RAMS Park'ta goller üst üste
18:22
Türk tır sürücüsü Kanada’da kahraman ilan edildi
Türk tır sürücüsü Kanada'da kahraman ilan edildi
18:21
İstanbullular dikkat Hem meteoroloji hem valilik uyardı
İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 21:53:30. #7.11#
SON DAKİKA: Epstein Belgeleri: Putin'in Alternatifi Konuşulmuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.