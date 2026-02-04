Epstein dosyasından Stephen Hawking çıktı! Ama diğerlerinden bir farkı var

Dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking, son dönemde açığa çıkan Jeffrey Epstein dosyalarındaki kayıtlar nedeniyle yeniden uluslararası kamuoyunda gündeme geldi. Court belgelerinde Hawking'in adı, Epstein'ın özel adasını ziyaret edenler arasında geçiyor; bu durum sosyal medyada yoğun tartışma yarattı. Ancak bu ilişki iddialarının suçlama değil belge referansı temelli olduğu vurgulanıyor.

2006 ZİYARETİ VE KONFERANS BAĞLAMI

Belgeler ve fotoğraflar, Hawking'in 2006 yılında Epstein'ın adasında düzenlenen bir bilimsel konferansa katıldığını gösteriyor. O dönem Epstein, bilim insanlarını ve entelektüelleri davet ederek adada buluşmalar düzenlemişti. Hawking'in ziyareti bu konferans bağlamında gerçekleşti ve bilim dünyasındaki mesleki ilişkilerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

SUÇLAMALAR DEĞİL, BELGEDE İSİM GEÇMESİ

Court dosyalarında adı geçmesine rağmen Hawking'e yönelik hiçbir resmi suçlama, dava ya da cezai işlem bulunmuyor. Analistler, bu tür belgelerde isimlerin yer almasının otomatik olarak suç anlamına gelmediğine dikkat çekiyor. Hawking, Epstein skandalında adı anılan pek çok ünlü ve güçlü isim gibi bu kapsamda listede yer aldı.

TARTIŞMA VE ETİK SORULAR

Hawking'in adı Epstein hikâyesine karışınca sosyal medyada ve bilim çevrelerinde iki ayrı algı ortaya çıktı: Bir kesim, sadece aynı etkinlikte bulunmanın affedilemez olduğunu savunurken, diğerleri Hawking'in bu tür suçlardan uzak, profesyonel bağlamda yer aldığını belirtiyor. Uzmanlar, bu gibi ilişkilerin bilim dünyasının itibarına zarar verebileceğini ancak somut suçlamalar olmadan dikkatli analiz edilmesi gerektiğini söylüyor.

HAWKING'İN MİRASI VE ETKİSİ

Stephen Hawking, evrenin temel yasaları üzerine yaptığı çığır açıcı çalışmalarla tanınan bir bilim insanıydı ve 2018 yılında hayatını kaybetti. Adadaki ziyareti, onun bilimsel kariyerindeki etkinlikler arasındaki sıradan bir akademik buluşma olarak yorumlanıyor.