Son Dakika Haberleri: Er meydanında kıran kırana güreşler devam ediyor
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Er meydanında kıran kırana güreşler devam ediyor

1 saat önce

Edirne'de olimpiyatlardan sonra dünyanın en eski spor organizasyonu olan tarihi Kırkpınar'da pehlivanların, üçüncü ve son günü final müsabakaları devam ediyor.

Er meydanında kıran kırana güreşler devam ediyor, System.String[]
Edirne'de olimpiyatlardan sonra dünyanın en eski spor organizasyonu olan tarihi Kırkpınar'da pehlivanların, üçüncü ve son günü final müsabakaları devam ediyor.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, sabah saat 10.00'da Küçük Orta Küçük Boy, Tozkoparan Boy, Teşvik 2 Boy, Minik 1 ve Minik 2 Boy, Deste Büyük Boy, Deste Orta Boy, Deste Küçük Boy, Ayak Boy, Baş Altı ve Başpehlivanlık kategorilerinde başladı. Bu kategorilerdeki yüzlerce pehlivan sahada yağlandı. Tarihi Kırkpınar Er Meydanı'nda peşrev çekerek, kıran kırana güreşti. Üçüncü ve final günü olan pehlivanlar, kürsü yapmak için birbirleri ile kıyasıya yarışıyor.

Başpehlivanlık çeyrek finali saat 13.00'da

658'inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin çeyrek final başpehlivan güreşleri öğlen saat 13.00'te başlıyor. Çeyrek finale kalan başpehlivanlar, İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Ünal Karaman, Orhan Okulu, Faruk Akkoyun, Mustafa Batu, Mehmet Yeşil Yeşil, Hamza Köseoğlu yarı final için mücadele edecekler. Altın kemer yolunda mücadele edecek başpehlivanların 5'i Antalya, 2'si Ankara ve bir tanesi de Kocaeli Karamürsel bölgesinden gelerek, er meydanı'nda ter döküyor. - EDİRNE
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:37 Kaynak: İHA
Kırkpınar, Edirne, Spor
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