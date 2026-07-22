ERA Koleji'nden LGS'de Türkiye dereceleri - Son Dakika
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ERA Koleji'nden LGS'de Türkiye dereceleri

ERA Koleji\'nden LGS\'de Türkiye dereceleri
22.07.2026 21:46
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ERA Koleji öğrencisi Can Şimşek, LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincileri arasında yer aldı. Okuldan üç öğrenci daha Türkiye genelinde ilk altıya girerken, öğrencilerin büyük bölümü ilk %6'lık dilime ulaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Haziran 2026'da Türkiye genelinde ve yurt dışı sınav merkezlerinde düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları 10 Temmuz'da açıklandı. ERA Koleji öğrencisi Can Şimşek, tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincileri arasında yer alırken, üç öğrenci daha ilk altı içinde derece elde etti. Sonuçlar, okulun planlı ve öğrencilerin bireysel gelişimini merkeze alan eğitim yaklaşımının sınav performansına yansımasını ortaya koydu.

DÖRT ÖĞRENCİ TÜRKİYE GENELİNDE İLK ALTIDA YER ALDI

Açıklanan sonuçlara göre Aydın Asım Şen Türkiye ikincisi, Eray Kaya Türkiye dördüncüsü, Yankı Özgür ise Türkiye altıncısı oldu. Böylece kurumun dört öğrencisi, 2026 LGS sonuçlarında Türkiye genelindeki en yüksek dereceler arasında yer aldı. Diğer yandan ERA Koleji öğrencilerinin büyük bölümü sınav sonuçlarında ilk %6'lık dilimde yer aldı. Elde edilen sonuçlar, öğrencilerin sınav hazırlık sürecindeki akademik takibinin ve bireysel ihtiyaçlara göre yürütülen çalışmaların genel başarı düzeyine katkısını gösterdi.

Sonuçları değerlendiren ERA Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şimşek, başarının uzun vadeli ve planlı bir eğitim sürecinin sonucu olduğunu belirterek, "LGS'de dereceye giren ve emeklerinin karşılığını alan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu süreçte öğrencilerimize rehberlik eden öğretmenlerimize ve her aşamada yanlarında olan velilerimize teşekkür ediyorum. Her öğrencinin potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlayan eğitim modelimizi geliştirmeye ve öğrencilerimizin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye, Güncel, LGS, Son Dakika

Son Dakika Milli Eğitim Bakanlığı ERA Koleji'nden LGS'de Türkiye dereceleri - Son Dakika

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