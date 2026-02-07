Erakçi: İsrail'in Dokunulmazlığı Hukuku Zayıflatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Erakçi: İsrail'in Dokunulmazlığı Hukuku Zayıflatıyor

07.02.2026 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İsrail'in Filistin'deki eylemlerine karşı uluslararası yaptırım çağrısı yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in özellikle Filistin'deki katliamlarına dikkati çekerek, "İsrail'e tanınan dokunulmazlık uluslararası hukuku ciddi olarak zayıflatmıştır." dedi.

Erakçi, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 17'inci Aljazeera Forumu'nda konuştu.

İsrail'in yayılmacı politikalarının bölgedeki istikrarı olumsuz yönde etkileyerek güvensiz bir ortam meydana getirdiğini söyleyen Erakçi, "Eğer dünya barış ve istikrar istiyorsa, saldırganlığı ödüllendirmeyi bırakmalıdır." ifadelerini kullandı.

Tel Aviv yönetiminin Filistin'deki soykırımına dikkati çeken Erakçi, giriştiği her eylemin cezasız kalacağını ve uluslararası alanda hesap vermeyeceğini bilen İsrail'in yayılmacı planı için çevre ülkelerin askeri, teknolojik, ekonomik ve toplumsal olarak zayıflatıldığını da dile getirdi.

"İsrail'e tanınan dokunulmazlık, uluslararası hukuk düzenini ciddi biçimde zayıflatmıştır. Bu gerçeği açıkça söylemeliyiz" diyen Erakçi, İsrail'e karşı askeri ve ticari alanda yaptırım uygulanması gerektiğini ve somut adımlar atılmasını istedi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Filistin, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erakçi: İsrail'in Dokunulmazlığı Hukuku Zayıflatıyor - Son Dakika

“Nişanlım depremde öldü“ deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti "Nişanlım depremde öldü" deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Harita güncellendi: İşte Türkiye’nin en fakir 5 ilçesi Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Komşuları haber alamayınca eve girildi Çürümüş halde ölü bulundu Komşuları haber alamayınca eve girildi! Çürümüş halde ölü bulundu
26 ilde memurlara ’’Hangi partiye oy verirsiniz’’ diye soruldu, sonuç hayli enteresan 26 ilde memurlara ''Hangi partiye oy verirsiniz?'' diye soruldu, sonuç hayli enteresan

11:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir İşte konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
11:27
Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar
Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar
11:00
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
10:04
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
09:47
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
08:54
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 12:08:24. #7.11#
SON DAKİKA: Erakçi: İsrail'in Dokunulmazlığı Hukuku Zayıflatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.