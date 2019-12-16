Erasmus Koordinatörlüğü öğrencilere ücretsiz kurs veriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erasmus Koordinatörlüğü öğrencilere ücretsiz kurs veriyor - Son Dakika

Erasmus Koordinatörlüğü öğrencilere ücretsiz kurs veriyor

6 saat önce

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Erasmus Koordinatörlüğü yurt dışında eğitim alacak öğrencilere ücretsiz dil eğitimi hizmeti verdi.

Erasmus Koordinatörlüğü öğrencilere ücretsiz kurs veriyor, System.String[]

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Erasmus Koordinatörlüğü yurt dışında eğitim alacak öğrencilere ücretsiz dil eğitimi hizmeti verdi.


Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Erasmus Koordinatörlüğü ve Yabancı Diller Yüksekokulu, Türkiye'de sadece sayılı birkaç üniversitenin gerçekleştirebildiği örnek bir projeye imza attı. Öğrenci merkezli bir anlayışla yola çıkılarak, genel not ortalaması yüksek ancak İngilizce puanı yeterli olmayan birinci sınıf öğrencileri hariç bütün üniversite öğrencilerine İngilizce seviyelerini yukarıya çekmek ve Erasmus programına ilgiyi arttırmak amacıyla ALKÜ Erasmus Koordinatörlüğü öğrencilerden ücret talep etmeden ücretsiz dil kursu düzenledi. Uluslararası İlişkiler Ofisi Genel Koordinatörü ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Leyla Harputlu, "Ücretsiz olması özelliği ile Türkiye'de örnek bir çalışmaya adım atılmasının ve akademik notları iyi öğrencilere ücretsiz İngilizce eğitim kursu açılmasının haklı gururunu ve sevincini yaşıyoruz" dedi.


Kursun koordinatörlüğünü yapan Erasmus Birim Sorumlusu Öğr. Gör. Koray Kaya ise, "Yaklaşık 600 öğrencinin başvurduğu kurs için 250 öğrenci seçildi. Bu öğrencilerden 150'si A1 seviyesinde, 100'ü de A2 seviyesinde olan öğrenciler için 7 Kestel Kampüsünde, 1 de Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu olmak üzere toplamda 8 sınıf oluşturduk. Uluslararası bir yayın kuruluşu ile görüşülerek kursa katılmaya hak kazanan bütün öğrenciler için derste kullanmak ücretsiz kitap dağıtıldı. İngilizce seviyeleri artan bu öğrencilerin ileriki dönemlerde Erasmus programından hem staj hem de öğrenim anlamında daha çok faydalanması bekleniyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Erasmus, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:28 Kaynak: İHA
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