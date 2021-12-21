Erasmus öğrencileri Odunpazarı Belediyesi'nin Geçici Hayvan Bakımevi'ni gezdi - Son Dakika

Bakımevi'nde bulunan kedi ve köpeklerle ilgilenen öğrenciler, vatandaşlara "satın alma sahiplen" çağrısı yaptı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Erasmus Topluluğu, Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakımevi'ni ziyaret etti. Yaklaşık 30 öğrencinin katıldığı ziyarette, öğrenciler bakımevinde bulunan kedi ve köpeklerle ilgilendi.

Bakımevini gezen öğrenciler, kedi ve köpekleri beraberlerinde getirdikleri mamalarla besledi. Uzunca bir süre kedi ve köpeklerle oyunlar oynayan öğrenciler, bakımevinden oldukça etkilendi.

ÖĞRENCİLERDEN 'SATIN ALMA SAHİPLEN' ÇAĞRISI

Geçici Hayvan Bakımevi'nde hayvan refahına yönelik alt yapıyı çok beğendiklerini belirten öğrenciler, özellikle de canların üşümemesi için özel olarak hazırlanmış zeminden ısıtmalı bölmelerin ve hizmetlerin oldukça etkileyici olduğunu kaydetti. Öğrenciler, can dostlara verdiği kaliteli hizmetten dolayı Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti. Öğrenciler, vatandaşlara çağrıda bulunarak "satın alma sahiplen" dedi.