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Eray Şamdan, Olimpiyat tarihimizde karatedeki ilk madalyayı kazandı - Son Dakika

Eray Şamdan, Olimpiyat tarihimizde karatedeki ilk madalyayı kazandı

05.08.2021 16:42

Karatede erkekler 67 kiloda Eray Şamdan, finalde Fransız Steven Da Costa'ya yenilerek gümüş madalya elde etti. Böylece Eray Şamdan, olimpiyatlara ilk kez dahil olan karatede Türkiye'ye ilk madalyayı kazanmış oldu.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda karate erkekler kumitede Eray Şamdan, final maçında Fransız rakibi Steven da Costa ile karşı karşıya geldi.

İLK MADALYA ERAY'DAN

5-0 yenilen Eray gümüş madalya kazandı ve olimpiyatlara ilk kez dahil olan karatedeki ilk madalyanın sahibi oldu.

Eray Şamdan, Olimpiyat tarihimizde karatedeki ilk madalyayı getirdi

"BU BAŞARI TÜRKİYE'NİN"

Eray Şamdan maç sonrası ise şu ifadeleri kullandı:

"Böyle büyük bir organizasyonda madalya aldığım için çok mutluyum. Bu Türkiye'nin ilk karate madalyası bunun için de ayrıca mutluyum. Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Maçlardan önce sosyal medyaya bakıyorum. Onlara da çok teşekkür ederim, bu başarıda onların da katkısı var."

Eray Şamdan, Olimpiyat tarihimizde karatedeki ilk madalyayı kazandı

2020 Tokyo Olimpiyatları, Gümüş Madalya, Eray Şamdan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eray Şamdan, Olimpiyat tarihimizde karatedeki ilk madalyayı kazandı - Son Dakika Spor


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