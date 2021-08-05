Eray Şamdan, Olimpiyat tarihimizde karatedeki ilk madalyayı kazandı

Söndürülen termik santralde sağlığı tehdit eden bir durum var mı? Bakan yanıtladı

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda karate erkekler kumitede Eray Şamdan, final maçında Fransız rakibi Steven da Costa ile karşı karşıya geldi.

İLK MADALYA ERAY'DAN

5-0 yenilen Eray gümüş madalya kazandı ve olimpiyatlara ilk kez dahil olan karatedeki ilk madalyanın sahibi oldu.

"BU BAŞARI TÜRKİYE'NİN"

Eray Şamdan maç sonrası ise şu ifadeleri kullandı:

"Böyle büyük bir organizasyonda madalya aldığım için çok mutluyum. Bu Türkiye'nin ilk karate madalyası bunun için de ayrıca mutluyum. Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Maçlardan önce sosyal medyaya bakıyorum. Onlara da çok teşekkür ederim, bu başarıda onların da katkısı var."