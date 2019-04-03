Son Dakika Haberleri: Erbaa Belediye Başkanı Karagöl Görevine Başladı

Erbaa Belediye Başkanı Karagöl Görevine Başladı

1 saat önce

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Erbaa Belediye Başkanlığına seçilen Ertuğrul Karagöl, görevine başladı.

Erbaa Belediye Başkanı Karagöl Görevine Başladı, System.String[]
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Erbaa Belediye Başkanlığına seçilen Ertuğrul Karagöl, görevine başladı.

İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını alan Karagöl için daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Karagöl, kendisine oy veren, gece gündüz yalnız bırakmayan, gülen yüzleriyle motive eden kadınlara, ağabeylerine ve kardeşlerine teşekkür etti.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ise seçimin kazananı olmasına karşın kaybedeninin bulunmadığını söyledi.

Seçim zaferinin AK Parti, İYİ Parti, CHP ayırt etmeksizin tüm Erbaa'nın zaferi olduğunu anlatan Bulut, "Erbaalı bu seçimde huzur istemiştir, kardeşlik istemiştir, birlik, adalet, hakkaniyet istemiştir. Allah şahit olsun, hepinizi Allah için çok seviyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından kurban kesilidi, daha sonra Karagöl, belediye başkanlığı makamında göreve başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:10 Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Karagöl, Güncel
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