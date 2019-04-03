Erbaa Belediye Başkanı Karagöl Görevine Başladı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Erbaa
Belediye Başkanlığına seçilen Ertuğrul Karagöl
, görevine başladı.
İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını alan Karagöl için daha sonra Cumhuriyet Meydanı
'nda tören düzenlendi.
Karagöl, kendisine oy veren, gece gündüz yalnız bırakmayan, gülen yüzleriyle motive eden kadınlara, ağabeylerine ve kardeşlerine teşekkür etti. MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut
ise seçimin kazananı olmasına karşın kaybedeninin bulunmadığını söyledi.
Seçim zaferinin AK Parti
, İYİ Parti
, CHP
ayırt etmeksizin tüm Erbaa'nın zaferi olduğunu anlatan Bulut, "Erbaalı bu seçimde huzur istemiştir, kardeşlik istemiştir, birlik, adalet, hakkaniyet istemiştir. Allah şahit olsun, hepinizi Allah için çok seviyorum." ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından kurban kesilidi, daha sonra Karagöl, belediye başkanlığı makamında göreve başladı.