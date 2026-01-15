Erbaa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
Erbaa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

15.01.2026 11:33
Erbaa'da düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık tespit edildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, para karşılığı vatandaşların banka hesaplarını kiralayan şüphelilerin yakalanması için Erbaa ile İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin para vererek ikna ettikleri kişilere banka hesabı açtırdıkları, aldıkları yeni cep telefonu numarası ile cep telefonunda mobil bankacılığı aktif hale getirdikten sonra telefonu şehirler arası yolcu otobüsü ile İstanbul'a gönderdikleri, hesapların da yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarında kullanıldığı tespit edildi.

Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Gözaltı, Güncel, Suç

11:49
