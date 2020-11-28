Erbaaspor: 0-1

STAT: Yalova Atatürk

HAKEMLER: Burak Akdağ (xx), Mustafa Burak Kuş (xx), Fırat Olgun (xx)

SARI KARTLAR: Cenk Kuşku (Yalovaspor), Fikret Sevilgen, Emre Baysal (Erbaaspor)

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Yalovaspor, karantina süresinin dolması sonrasında çıktığı lig maçında Erbaaspor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekip Erbaaspor mücadelenin 86'ncı dakikasında Yusuf Yağcı ile bulduğu golle üç puana ulaştı. Bu sonuçla Yalovaspor 2 puanda kalarak grubunda son sıraya demir attı. Tokat temsilcisi Erbaaspor ise puanını 10'a yükseltti.

- Yalova