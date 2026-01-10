Erbakan'dan Fenerbahçe'ye Tebrik

(ANKARA) – Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2025 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe'yi kutladı.

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 Turkcell Süper Kupa Finali'nde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ve camiasını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.