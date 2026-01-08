Erbakan: Suriye'nin Bütünlüğü Korunmalı

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan, "SDG, 10 Mart Mutabakatı'na uymadığı gibi Suriye Devleti ile silahlı çatışmayı seçti. Kuşku yok ki bu tercihin ardında, İran'daki karışıklıkların da kışkırtıcısı olan İsrail var. ve elbette PKK/YPG'yi eğiten ve donatan ABD var. Suriye'nin üniter yapısı ve toprak bütünlüğü mutlaka korunmalıdır. Sivillerin can ve mal emniyeti sağlanarak, Suriye'nin parçalanmasına engel olunmalıdır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Erbakan, şunları kaydetti:

"SDG, 10 Mart Mutabakatı'na uymadığı gibi Suriye Devleti ile silahlı çatışmayı seçti. Kuşku yok ki bu tercihin ardında, İran'daki karışıklıkların da kışkırtıcısı olan İsrail var. ve elbette PKK/YPG'yi eğiten ve donatan ABD var. Maalesef, sürecin başından bu yana 'YPG bitmeden PKK bitmez' diyerek dikkat çektiğimiz endişeler bir bir gerçekleşiyor. Tekrar söylüyoruz: Suriye'nin üniter yapısı ve toprak bütünlüğü mutlaka korunmalıdır. Sivillerin can ve mal emniyeti sağlanarak, Suriye'nin parçalanmasına engel olunmalıdır. Türkiye'yi parçalamayı başaramayanlar, Suriye'de fiili bir bölünmeyi sağlamaya odaklandılar. Bugün oyun sahası Suriye olsa da nihai hedef Türkiye'dir."