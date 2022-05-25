Erbaş, ABD ve Kanada'dan gelen İslami grupların temsilcileriyle görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Erbaş, ABD ve Kanada'dan gelen İslami grupların temsilcileriyle görüştü

25.05.2022 19:10

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ABD ve Kanada'dan gelen 25 İslami grubun temsilcisiyle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ABD ve Kanada'dan gelen 25 İslami grubun temsilcisiyle bir araya geldi.

Ziyaretçileri makamında kabul eden Erbaş, Kuzey Amerika'da çok farklı etnik ve kültürel İslami grupların bir arada yaşadığını söyledi.

Müslümanların Batı ülkelerinde haksızlık, adaletsizlik ve ayrımcılığa maruz kaldığını belirten Erbaş, tüm olumsuzlukların bilgi, hikmet, aklıselim ve küresel hukuk çerçevesinde ele alınmasının gerekli olduğunu ifade etti.

Diyanetin özellikle Avrupa'da İslamofobiyle büyük bir mücadele içinde olduğunu anımsatan Erbaş, İslamofobi isimlendirmesinin de yanlış ve haksız olduğunu aktardı.

İslami değerlerle gençleri yetiştirmenin ve onlara rehberlik etmenin çok önemli olduğunu dile getiren Erbaş, "Gençlerin İslam'la ilgili yaklaşımlarını daha nitelikli hale getirmek için onları sahih dini bilgiyle beslemek, aydınlatmak gerekiyor." dedi.

Dünya genelindeki yoksul, fakir ve zulme uğramış Müslümanların haklarının müdafaası ve korunması noktasında kanaat önderlerine çok önemli işler düştüğünü vurgulayan Erbaş, "Amerika'da yapmış olduğumuz Diyanet merkezini sadece orada yaşayan Türk vatandaşları için değil, dünyanın neresinden olursa olsun, ırkı, mezhebi, rengi ne olursa olsun herkesin evi ve mahallesindeki bir cami olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak, Amerika Diyanet Merkezini büyük ideallerle açtıklarını söyleyen Erbaş, "Amerika Diyanet Merkezinin sizler vesilesiyle daha canlı hale gelmesi, faaliyetlerinizin orada yapılması, oranın cıvıl cıvıl, çocuklarla, gençlerle dolması bizim en büyük arzumuzdur." diye konuştu.

Başkan Erbaş, ziyaretçilere Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

ABD Müslüman Örgütler Konseyi Genel Sekreteri Oussama Jammal ise kabulünden dolayı Erbaş'a teşekkür etti.

Amerika Diyanet Merkezinin her zaman etkinliklerini yaptıkları bir yer olduğunu belirten Jammal, merkezin özellikle ramazanda teravih namazlarının kılındığı, oruçların açıldığı bir çekim alanı olduğunu dile getirdi.

Erbaş, ABD ve Kanada'dan gelen İslami grupların temsilcileriyle görüştü
Erbaş, ABD ve Kanada'dan gelen İslami grupların temsilcileriyle görüştü
Erbaş, ABD ve Kanada'dan gelen İslami grupların temsilcileriyle görüştü
Erbaş, ABD ve Kanada'dan gelen İslami grupların temsilcileriyle görüştü

YORUMLAR
500
Kanada Ukrayna'ya Ek Askeri Yardım Sağlayacak Kanada Ukrayna'ya Ek Askeri Yardım Sağlayacak Kılıçdaroğlu: Türgev ve Ensar. 1 Milyar Lirayı Şıp Diye Transfer Ediyorlar Amerika'ya. Erdoğan Çık Söyle. Para Gönderttiğin Paravanın Başında... Kılıçdaroğlu: Türgev ve Ensar. 1 Milyar Lirayı Şıp Diye Transfer Ediyorlar Amerika'ya. Erdoğan Çık Söyle. Para Gönderttiğin Paravanın Başında...
Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Diyanet İşleri Başkanlığı, Tam Gemi Şok Denemeleri, Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erbaş, ABD ve Kanada'dan gelen İslami grupların temsilcileriyle görüştü - Son Dakika


Son Dakika
19:13 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Bakan Çavuşoğlu'nun ziyareti sonrası konuştu: Bugün yeni bir faza geçtik
18:45 AK Partili isim asgari ücrete 2. zam için sonbaharı işaret etti: Önümüzdeki süreçte atılan adımları göreceğiz
18:33 Terör örgütüne büyük darbe! Operasyonlar sonucu 8 terörist etkisiz hale getirildi
18:32 Ali Koç yeni hedefini belirledi! Canlı yayında başka bir isimle yüzleşecek
18:30 Türkiye'de sadece bu ilde yaşıyor! Avını canlı canlı yutan çöl kobrası yuvasından çıktı
17:59 Mesut Özil'in menajeri İngiliz basınına açıklama yaptı: Kalmak istemesine rağmen gitti
17:24 Zlatan Ibrahimovic'in kariyeri bitebilir! 7-8 ay sahalardan uzak kalacak
17:22 Bakan Kurum'dan "kira düzenlemesi" duyurusu: 1 hafta, 10 gün içinde tamamlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak
17:12 Adanaspor Kulübü Derneği Başkanı Tevriz Dura hayatını kaybetti: Taraftarlar meşalelerde son yolculuğuna uğurladı
16:55 Pişkin sürücü tüm Çorum trafiğini kilitledi! Ceza yazmaya gelen polisin sözleri herkesi güldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 19:25:13. #1.13#
SON DAKİKA: Erbaş, ABD ve Kanada'dan gelen İslami grupların temsilcileriyle görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement