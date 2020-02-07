Erbaş: "Milletimiz kardeşlerini kurtarma noktasında ulu ve yüce bir ruha sahip" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erbaş: 'Milletimiz kardeşlerini kurtarma noktasında ulu ve yüce bir ruha sahip' - Son Dakika

Erbaş: "Milletimiz kardeşlerini kurtarma noktasında ulu ve yüce bir ruha sahip"

6 saat önce

Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bizim milletimiz, kardeşini kurtarma, vatanına sahip çıkma noktasında ulu ve yüce bir ruha sahip" dediDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.

Erbaş:

Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bizim milletimiz, kardeşini kurtarma, vatanına sahip çıkma noktasında ulu ve yüce bir ruha sahip" dedi


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla Kahramanmaraş'a geldi.


Kahramanmaraş'ta "İl Buluşmaları" programına da katılacak olan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ilk olarak Van Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


Şehidin Türkoğlu ilçesi Avşarlı Mahallesi'nde bulunan babaevini ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, baba Ali Deniz, şehidin kardeşleri ve yakınlarıyla görüşerek taziye dileklerini iletti.


Başkan Erbaş, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua etti


Başkan Erbaş, duanın ardından yaptığı konuşmada, Mesut Deniz'in üzerlerine çığ düşen kardeşlerini kurtarmak için mücadele ederken şehit olduğunu hatırlattı. Şehitlere rahmet ve yaralılara şifalar dileyen Başkan Erbaş, "Bizim milletimiz böyle. Gözünü kırpmadan yardıma koşma noktasında, kardeşlerini kurtarma noktasında büyük bir ruha sahip. Vatanını kurtarma noktasında, düşmanla mücadele etme, vatanına, bayrağına, ezanına, namusuna sahip çıkma noktasında ulu ve yüce bir ruha sahip. İşte o yüce ruha sahip kardeşlerimizden biri de şehit Mesut kardeşimiz. Allah ona rahmet eylesin" dedi.


Başkan Erbaş, aileye ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Babasına, kardeşlerine ve yakınlarına, milletimize sabırlar ihsan eylesin. Onlar hepimizin yavrusu, hepimizin kardeşi. Yok birbirimizden farkımız. Dolayısıyla ateş hepimizin ocağına düşüyor. Bu acıyı biz paylaşmak için buradayız. Cenab-ı Hak rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.


Başkan Erbaş, şehidin babası Ali Deniz'e, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.


Taziyede, Başkan Erbaş'a İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç de eşlik etti. - KAHRAMANMARAŞ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mesut Deniz, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:43 Kaynak: İHA
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