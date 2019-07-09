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Erbaş, TDV'ye kurban bağışında bulundu

58 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) kurban bağışında bulundu.

Erbaş, TDV'ye kurban bağışında bulundu, System.String[]
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) kurban bağışında bulundu.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat'ı makamında kabul etti.
Polat'tan vakfın faaliyetleri ve vekaletle kurban kesim organizasyonuyla ilgili çalışmalar hakkında bilgi alan Erbaş, kurbanını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşları TDV'ye bağışta bulunmaya davet etti.
Erbaş, daha sonra, Diyanet İşleri Başkan yardımcıları Osman Tıraşçı, Selim Argun, Huriye Martı ve Burhan İşliyen ile TDV'ye kurban bağışında bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:39 Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Mehmet Savaş, Güncel
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