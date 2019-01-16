Erbil'de Türkmen Şehitler Anıldı

Irak
'ın Erbil
kentinde Türkmen şehitler düzenlenen törenle anıldı.
Irak Türkmen Cephesi, Erbil İl Başkanlığı 16 Ocak Türkmen Şehitleri Günü münasebetiyle bir anma töreni düzenlendi. Türkiye
'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay
, IKBY Parlamentosu Milletvekili Aydın
Maruf, Türkmen siyasi parti temsilcileri, Türkmen şehit aileleri ve birçok sayıda Türkmen vatandaşlarının katıldığı tören şehitler için dua edilmesi ve saygı duruşunda bulunulması ve Türkmen Milli Marşının okunmasıyla başladı.
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, davaları uğruna şehit veren Türkmenlerin Irak ile Türkiye arasında bir dostluk köprüsü niteliği taşıdıklarını belirterek, Irak'ın toprak bütünlüğünün teminatı olduğunu söyledi. Türkmenlerin bütün baskılara rağmen milli kimliklerine muhafaza etmeyi başardıklarını kaydeden Karaçay, milli mücadelelerini azimle sürdürdüklerini vurguladı.
ITC Milletvekili Maruf, günün önemine ilişkin konuşmasında Türkmenlerin lider kadrosundan 4 ismin, Baas rejimi tarafından haksız yere idam edildiğini ifade ederek Türkmenlerin varlığının devamına en büyük fedakarlıklarda şehitlerin bulunduğunun altını çizdi.
Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
'ndeki (IKBY) hükümet kurma sürecine değinen Maruf, Bağdat
yönetiminin Türkmenlere hakkettikleri konumu vermediğini ileri sürerek IKBY'deki hükümet kurma çalışmalarında benzer şeyin yaşanmakta olduğunu söyledi. Türkmenlerin IKBY yeni hükümetinde yer almak istediğini dile getiren Türkmen Milletvekili, IKBY'deki Türkmenleri bir çatı altında tutabilmek için bir İstişare Meclisi oluşturma çalışmalarının devam ettiğini de kaydetti. Türkmen Milletvekili, "Seçimleri kazanan Kürt partileri bütün taraflarla görüşme yaptılar ama hala Türkmenler ile görüşmediler" dedi.
Irak Türkmenleri 1980 yılında devrik Saddam rejimi tarafından idam edilen 4 Türkmen liderlerini her yıl 16 Ocak tarihinde bütün Türkmen bölgeleri ve yurt dışında düzenledikleri etkinliklerle anıyor. - ERBİL