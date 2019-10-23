Son Dakika Haberleri: Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin tutuklandı

Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin tutuklandı

1 saat önce

Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin tutuklandıVAN - Van'ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, "Silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin tutuklandı

VAN - Van'ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, "Silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan yürütülen soruşturma dosyası kapsamında 15 Ekim 2019 tarihinde Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in de aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan ve adli makamlara sevk edilen 10 kişiden 8'i tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Savcılıktan ek süre istenen Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin ve 3 kişi sorguları tamamlandıktan sonra bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Yıldız Çetin hakkında Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinde "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından, Van 5. Ağır Ceza Mahkemesinde "Silahlı Terör Örgütüne üye Olmak" suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin tutuklandı

Bekir Yıldız, Yıldız Çetin, Erciş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ateşkesin bitmesine saatler kala terör örgütü YPG'den açıklama: Tamamen çekildik
Erdoğan'dan ABD ile yapılan mutabakata ilişkin açıklama: Verilen sözler yerine getirilmiş değil Bitlis'te sosyal medya provokatörlerine operasyon: 5 gözaltı İbrahim Kalın'dan Rusya ile varılan anlaşmaya ilişkin açıklama: Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 04:48:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]