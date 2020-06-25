Erciş Cezaevinde görüşler Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştiriliyor - Son Dakika

Erciş A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 1 Haziran'dan bu yana başlayan görüşler, belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Ayda bir kez kurumdan alınan randevu kapsamında tutuklu ve hükümlülerle görüşen aileleri, girişte dezenfekte edildikten sonra ateşleri ölçülerek içeri alınıyor.

Tutuklu ve hükümlüler, önceden dezenfekte edilen cam ile bölünmüş odalarda aileleriyle telefonla görüşüyor. Görüş bittikten sonra odalar dezenfekte edilerek bir sonraki görüş için hazırlanıyor.

"Maskesiz girişlere izin verilmiyor"

Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığın virüsün cezaevlerine yayılımını engellemek amacıyla sıkı tedbir aldığını söyledi.

Bakanlık tarafından gönderilen talimatlar çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde ilçedeki ceza infaz kurumlarında pozitif vakaya rastlanmadığını belirten Kara, şöyle konuştu:

"Virüsün ülkemizdeki yayılım hızının ve vaka sayısının azalması karşısında Bakanlığımızca Bilim Kurulunun tavsiyeleri ışığında yeni sosyal hayata geçiş çalışması çerçevesinde ceza infaz kurumlarında da birtakım yeni düzenlemelere gidilmiştir. Bunların en önemlisi daha evvelinde hükümlü ve tutuklularımızın sağlığı amacıyla kısıtlanan görüşlerin belirli sınırlar ölçüsünde yeniden açılmasıdır. Bu kapsamda her bir hükümlü ve tutuklu ayda bir kez olmak üzere bir yakınıyla görüşebilmektedir. Hükümlü yakını cezaevine geldiğinde ilk olarak ateşi ölçülmekte, kesinlikle ceza infaz kurumu içerisine maskesiz alınmamaktadır."

Ziyaretçi ile infaz koruma memurlarının temasının da en aza indirildiğini vurgulayan Kara, "Hükümlü ve yakını birbirlerini görebilecek şekilde ortadan cam vasıtasıyla bölünmüş odalarda telefon yoluyla görüş sağlamakta, fiziksel herhangi bir temas sağlayamamaktadır. Görüşün sona ermesinin ardından görüş için belirlenen alan dezenfekte edilmekte, akabinde ikinci ziyaretçi bu alana alınmaktadır. Bu tedbirler ışığında kurumumuzda gerçekleştirilen ziyaretlerde herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Bakanlığımızın yeni bir talimatına kadar görüşler bu şekilde devam edecektir." dedi.