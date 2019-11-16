Erciş İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şahin Sarıkaya oldu

Van Erciş İlçe Sağlık Müdürlüğüne Dr. Şahin Sarıkaya görevlendirildi.

Şahin Sarıkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erciş'te 14 aile sağlığı merkezi, 2 sağlık evi, dört 112 istasyonu, 1 sağlıklı hayat merkezi ve 1 devlet hastanenin hizmet verdiğini söyledi.

Birinci basamak sağlık hizmetleri konusunda aile sağlık merkezleri ile sağlıklı hayat merkezlerini en üst düzeyde daha aktif hale getireceklerini ifade eden Sarıkaya, şöyle konuştu:

"Kanser taraması, anne ve çocuk sağlığı hizmetleri, diyetisyenlik hizmetleri, fizik tedavi hizmetleri ve diğer birçok sağlık hizmeti en iyi şekilde vermeyi hedefliyoruz. Hastanemiz her geçen gün güçlü kadrosuyla en üst düzeyde hizmet vermeye ve gelişmeye devam edecek. Daha da iyileştirilmesi için gayretle çalışacağız. Hizmet etmek için geldik bu konuda elimizden gelen en iyisini yapmaya gayret edeceğiz."