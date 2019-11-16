Son Dakika Haberleri: Erciş İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şahin Sarıkaya oldu
Son Dakika Güncel Erciş İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şahin Sarıkaya oldu - Son Dakika

Erciş İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şahin Sarıkaya oldu

7 saat önce

Van Erciş İlçe Sağlık Müdürlüğüne Dr. Şahin Sarıkaya görevlendirildi.

Erciş İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şahin Sarıkaya oldu, System.String[]

Van Erciş İlçe Sağlık Müdürlüğüne Dr. Şahin Sarıkaya görevlendirildi.

Şahin Sarıkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erciş'te 14 aile sağlığı merkezi, 2 sağlık evi, dört 112 istasyonu, 1 sağlıklı hayat merkezi ve 1 devlet hastanenin hizmet verdiğini söyledi.

Birinci basamak sağlık hizmetleri konusunda aile sağlık merkezleri ile sağlıklı hayat merkezlerini en üst düzeyde daha aktif hale getireceklerini ifade eden Sarıkaya, şöyle konuştu:

"Kanser taraması, anne ve çocuk sağlığı hizmetleri, diyetisyenlik hizmetleri, fizik tedavi hizmetleri ve diğer birçok sağlık hizmeti en iyi şekilde vermeyi hedefliyoruz. Hastanemiz her geçen gün güçlü kadrosuyla en üst düzeyde hizmet vermeye ve gelişmeye devam edecek. Daha da iyileştirilmesi için gayretle çalışacağız. Hizmet etmek için geldik bu konuda elimizden gelen en iyisini yapmaya gayret edeceğiz."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li milletvekili Ayşe Sürücü, polis kalkanına kafa atmaya çalıştı
Antalya'ya ara tatilde 50 bin turist geldi! Sahillere akın var Çarptığı yaralıyı "ekmek servisim var" diyerek bıraktı, vatandaşlar tepki gösterdi Engelli öğrenciye tekme tokat dayak atmıştı; kendisini böyle savundu: Yapmış olduğu şeyin hata olduğunu anlayabilmesi için spordan men ettim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 19:34:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erciş İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şahin Sarıkaya oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]