Son Dakika Haberleri: Erciş'te Öğrenciler Robot Tasarlamayı Öğreniyor

Erciş'te Öğrenciler Robot Tasarlamayı Öğreniyor

1 saat önce

Erciş Mehmet Murat İşler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler robot tasarlamayı öğreniyor.

Erciş Mehmet Murat İşler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler robot tasarlamayı öğreniyor.

Öğrenciler, derslerinde robotik kol ve güneş panel sistemiyle ilgili projeler hakkında bilgiler alıyor.

Okul Müdürü Veysel Sağlam, yaptığı açıklamada, her iki projeyi de geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Robotik kolun özelikle tehlikeli deneylerde kullanılması öngörülüyor. Güneş takip paneli ise gün boyunca güneşi takip ederek güneş enerjisinden maksimum düzeyde faydalanmayı amaçlıyor." dedi.

Öğrenciler ise bilimsel çalışmalarda görev almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:52 Kaynak: AA

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