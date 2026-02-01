Van'ın Erciş ilçesinde seyir halindeki otomobilin motorunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Yukarı Işıklı Mahallesi civarında meydana geldi. M.Ç. yönetimindeki 44 ADG 474 plakalı Opel marka otomobilin motor kısmından alevlerin çıktığını gören sürücü aracı yol kenarında çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, otomobilde büyük çapta maddi zarar meydana geldi. - VAN
Son Dakika › 3. Sayfa › Erciş'te Otomobil Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?