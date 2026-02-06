Erciş\'te şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Van'ın Erciş ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Erciş-Van kara yolunun Kuzluca mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 23 AEG 37 plakalı tır, yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralan sürücü Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
