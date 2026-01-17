Erciyes Dağı\'nda Sömestir Yoğunluğu

Erciyes Dağı'nda sömestirin ilk gününde yoğunluk oluştu.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda sömestir tatilinin ilk gününde yoğunluk oluştu. Yarıyıl tatilini fırsat bilen binlerce yerli ve yabancı turist dağa akın etti. 3 bin 917 rakımlı dağda kayakseverler kayak yapmanın tadını çıkarırken, bazı vatandaşlar da kızak yaparak eğlenceli vakit geçirdi. - KAYSERİ