Erciyes'te Hafta Sonu Kayak Yoğunluğu

10.01.2026 16:29
Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu yerli ve yabancı turistlerle doldu, pistler ve hava harikaydı.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu tatilinin ilk gününde yerli ve yabancı olmak üzere birçok turisti ağırladı. Erciyes Kayak Merkezi, toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile turistler tarafından yoğun ilgi gördü. Kapadokya Üniversitesi'nde Gastronomi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Sıla Bilgi, "Manisalıyım. İlk defa Erciyes'e geliyorum. Çok eğlenceli. Burada çok eğleniyorum. Pistler güzel. Arkadaşlarımla birlikte geldik. Günübirlik geldik. Havada şansımıza bugün çok güzeldi. Kayak yapmayı bilmiyordum. Yöresel lezzetlerini deneme şansımız oldu. Her şey çok güzel" dedi.

'İLK DEFA GELDİM'

İstanbul'dan eşi ile geldiğini söyleyen inşaat mühendisi Onur Akyüz ise "Hafta sonu için geldik. İstanbul'da yaşıyorum. Hava çok güzel. Kayak eğitimi alıyoruz. Eşim ve arkadaşlarımla beraber geldik. İlk defa geldim. Çok güzelmiş. Beklediğimden iyi bir ortam var. Pistleri de çok güzel. Yoğunluk da var" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Erciyes, Turizm, Son Dakika

