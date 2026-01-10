Erciyes'te Kayak Yoğunluğu

Hafta sonu tatilini kayak yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar, Erciyes Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

İç Anadolu'nun zirvesi olarak nitelendirilen Erciyes Dağı, hafta sonu tatilinin ilk gününde binlerce misafir ağırladı.

Yerli ve yabancı konuklar, Erciyes'te kayak ve snowboard yaparak keyifli anlar yaşadı.

Öte yandan, aşırı rüzgar nedeniyle Hacılar ve Hisarcık kapıda tesislerin kapalı olması nedeniyle Tekir ve Develi Kapı'da yoğunluk yaşandı.