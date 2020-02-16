Erciyes'te sucuk yeme yarışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erciyes'te sucuk yeme yarışması - Son Dakika

Erciyes'te sucuk yeme yarışması

7 saat önce

Dünya standartlarındaki pistleri ve tesisleriyle yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi gören Erciyes, her hafta farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Erciyes'te sucuk yeme yarışması, System.String[]

Dünya standartlarındaki pistleri ve tesisleriyle yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi gören Erciyes, her hafta farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes A.Ş. tarafından Kayseri Ticaret Borsası'nın sponsorluğu ile "Sucukla Patla" adı altında sucuk yeme yarışması düzenlendi. Dereceye girenlere ödüllerini veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin güzelliklerin merkezi olduğunu söyledi.


Kayseri'nin en önemli turizm değeri olan Erciyes, özellikle hafta sonları büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bu hafta sonu da yerli ve yapancı ziyaretçileriyle büyük bir yoğunluk yaşayan Erciyes, ziyaretçilerine farklı etkinliklere katılma imkanı da sundu. Bu etkinliklerden birisi olan "Sucukla Patla" yarışması ilginç görüntülerin yaşanmasına neden oldu.


Yarışmayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte takip etti. Erciyes A.Ş. tarafından Ticaret Borsası'nın sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, arasında sucuk bulunan 9 çeyrek ekmekle Selçuk Derin birinci, Murat Anlı ikinci, İbrahim Budak da üçüncü oldu. Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç verdi. Yarışmanın birincisi 3 bin TL, ikincisi 2 bin TL, üçüncüsü ise 1000 TL ile ödüllendirildi.


"GÜZELLİKLERİN MERKEZİ KAYSERİ"


Yarışmaya katılanları ve derece alanları tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Bu güzel etkinliğe desteğini esirgemeyen Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ve Borsa yönetimine teşekkür ediyorum. Kayseri denince akla sucuk, pastırma, mantı gelir. Kayseri denince akla gastronominin, kayağın, kültür turizminin ve sağlık turizminin merkezi gelir. Erciyes'in karı Kayseri'nin karı oluyor. Böyle bir projeyi şehrimize kazandıran Mehmet Özhaseki Bakanımıza hem geçmiş olsun diyor hem de teşekkür ediyoruz. Bu güzel etkinlikler devam edecek. Erciyes'imiz ve Kayseri'miz hep güzelliklerle anılacak" dedi.


Yarışmayı takip eden Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da Erciyes'te yapılan güzel etkinliklerden dolayı Başkan Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti. Yarışma sonrası izleyicilere de pastırma ve sucuk ikram edildi. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:45 Kaynak: İHA
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