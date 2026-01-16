Erciyes'te Yarıyıl Tatili Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Erciyes'te Yarıyıl Tatili Yoğunluğu

16.01.2026 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinde dolu dolu bir deneyim sunuyor. Otellerde yoğunluk artıyor.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes, yarıyıl tatilini dolu dolu geçirecek.

Uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi, teknik altyapısı, 5 yıldızlı otelleri ve eşsiz doğa manzarasıyla öne çıkan Erciyes Dağı'ndaki konaklama tesislerinde, yarıyıl tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Modern liftleri ve son teknoloji teleferik sistemiyle yaklaşık 25 kilometrekarelik alana yayılan kayak merkezi, 19 mekanik tesis ağı ile misafirlerine farklı noktalarda kayak yapma imkanı sunuyor.

Toplam 112 kilometre uzunluğa ulaşan farklı eğimlerdeki pistleriyle bu alanda Türkiye'de lider konumda olan Erciyes, Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi kapılarındaki pistlerle hem acemi hem de profesyonel kayakçılara kayma olanağı sağlıyor.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, AA muhabirine, öğrencilerin yarıyıl tatilini en güzel değerlendirebilecekleri yerin Erciyes Kayak Merkezi olduğunu söyledi.

Erciyes'in tatil öncesi güzel kar yağışı aldığını, pistlerin ve tesislerin eksiksiz şekilde hazır olduğunu anlatan Akşehirlioğlu, Erciyes, Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi olmak üzere 4 kapının da kayak için açık olduğunu ifade etti.

Yarıyıl tatili öncesi vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını ve otellerin tam doluluğu yakalamak üzere olduğunu dile getiren Akşehirlioğlu, "Bağlantılı pistler, 19 mekanik tesis, 112 kilometre uzunluğundaki pistleriyle Türkiye'nin en büyük kayak merkezi. Otellerimiz rezervasyon almaya devam ediyor. Şu anda doluya yakın bir durumda. Dolu dolu bir yarıyıl tatili geçireceğiz. Bütün misafirlerimizi Erciyes'e bizimle bu tatili geçirmeye davet ediyoruz." dedi.

Akşehirlioğlu, yarıyıl tatili boyunca misafirlere gece kayağı yapma imkanı sağlayacaklarına dikkati çekerek, kayak öğrenmek isteyenler için de Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından eğitim imkanı sağlanacağını kaydetti.

"Çocuklu misafirimizin sayısı oldukça fazla"

Erciyes'te faaliyet gösteren bir otelin genel müdürü İlker Şen de yarıyıl tatili öncesi dönemi çok iyi geçirdiklerini ve Erciyes'teki iki otelinin de yüzde 91 doluluğa ulaştığını söyledi.

Tatil süresince kayak dışında farklı aktiviteler de yapacaklarını dile getiren Şen, "Tatilde çocuklu misafirimizin sayısı oldukça fazla. Bundan dolayı eğitmenlerimiz gün boyu burada görev alacaklar. Aynı zamanda yetişkinlerin gündüz kayak, akşamda güzel vakit geçirmeleri için canlı müzik etkinliklerimiz olacak. Gün içerisinde de global markaların tanıtımları ve aktiviteleri olacak. Gastronomi olarak da hazırız. Hem yerel hem de uluslararası mutfakların örneklerini sunacağız." ifadelerini kullandı.

İşletmeci ve eğitmen Mert Değirmenci ise kar kalitesi ve pistlerin iyi durumda olduğunu belirterek, tatil öncesi Erciyes'te yoğun bir ilgi yaşadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Kültür Sanat, Erciyes, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erciyes'te Yarıyıl Tatili Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik
Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı
Yaşlı adamın sır ölümü Cansız bedeni dere yatağında bulundu Yaşlı adamın sır ölümü! Cansız bedeni dere yatağında bulundu
Mardinli Marilyn Monroe’ya hapis cezası Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis cezası
Kerem Demirbay Süper Lig’de kaldı Yeni takımına imzayı attı Kerem Demirbay Süper Lig'de kaldı! Yeni takımına imzayı attı
Oosterwolde ve Mert Hakan’ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

12:18
Ara tatiller kalkıyor mu Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
Ara tatiller kalkıyor mu? Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
11:52
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
11:46
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı Yusuf Tekin’den çok konuşulan iddiaya yanıt
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt
11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
11:32
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı
10:53
Derya Çayırgan’ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi
Derya Çayırgan'ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 13:10:12. #7.11#
SON DAKİKA: Erciyes'te Yarıyıl Tatili Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.