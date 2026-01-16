Erciyes'te Yarıyıl Tatili Yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes, yarıyıl tatilini dolu dolu geçirecek.

Uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi, teknik altyapısı, 5 yıldızlı otelleri ve eşsiz doğa manzarasıyla öne çıkan Erciyes Dağı'ndaki konaklama tesislerinde, yarıyıl tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Modern liftleri ve son teknoloji teleferik sistemiyle yaklaşık 25 kilometrekarelik alana yayılan kayak merkezi, 19 mekanik tesis ağı ile misafirlerine farklı noktalarda kayak yapma imkanı sunuyor.

Toplam 112 kilometre uzunluğa ulaşan farklı eğimlerdeki pistleriyle bu alanda Türkiye'de lider konumda olan Erciyes, Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi kapılarındaki pistlerle hem acemi hem de profesyonel kayakçılara kayma olanağı sağlıyor.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, AA muhabirine, öğrencilerin yarıyıl tatilini en güzel değerlendirebilecekleri yerin Erciyes Kayak Merkezi olduğunu söyledi.

Erciyes'in tatil öncesi güzel kar yağışı aldığını, pistlerin ve tesislerin eksiksiz şekilde hazır olduğunu anlatan Akşehirlioğlu, Erciyes, Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi olmak üzere 4 kapının da kayak için açık olduğunu ifade etti.

Yarıyıl tatili öncesi vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını ve otellerin tam doluluğu yakalamak üzere olduğunu dile getiren Akşehirlioğlu, "Bağlantılı pistler, 19 mekanik tesis, 112 kilometre uzunluğundaki pistleriyle Türkiye'nin en büyük kayak merkezi. Otellerimiz rezervasyon almaya devam ediyor. Şu anda doluya yakın bir durumda. Dolu dolu bir yarıyıl tatili geçireceğiz. Bütün misafirlerimizi Erciyes'e bizimle bu tatili geçirmeye davet ediyoruz." dedi.

Akşehirlioğlu, yarıyıl tatili boyunca misafirlere gece kayağı yapma imkanı sağlayacaklarına dikkati çekerek, kayak öğrenmek isteyenler için de Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından eğitim imkanı sağlanacağını kaydetti.

"Çocuklu misafirimizin sayısı oldukça fazla"

Erciyes'te faaliyet gösteren bir otelin genel müdürü İlker Şen de yarıyıl tatili öncesi dönemi çok iyi geçirdiklerini ve Erciyes'teki iki otelinin de yüzde 91 doluluğa ulaştığını söyledi.

Tatil süresince kayak dışında farklı aktiviteler de yapacaklarını dile getiren Şen, "Tatilde çocuklu misafirimizin sayısı oldukça fazla. Bundan dolayı eğitmenlerimiz gün boyu burada görev alacaklar. Aynı zamanda yetişkinlerin gündüz kayak, akşamda güzel vakit geçirmeleri için canlı müzik etkinliklerimiz olacak. Gün içerisinde de global markaların tanıtımları ve aktiviteleri olacak. Gastronomi olarak da hazırız. Hem yerel hem de uluslararası mutfakların örneklerini sunacağız." ifadelerini kullandı.

İşletmeci ve eğitmen Mert Değirmenci ise kar kalitesi ve pistlerin iyi durumda olduğunu belirterek, tatil öncesi Erciyes'te yoğun bir ilgi yaşadıklarını kaydetti.