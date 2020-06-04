Erciyes Teknopark'ta bilgilendirme semineri - Son Dakika

Erciyes Teknopark tarafından siparişe Dayalı Ar-Ge projeleri ve patent tabanlı teknoloji transferi destekleme programlarıyla ilgili bilgilendirme semineri düzenlendi.

Erciyes Teknopark'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) kapsamında açılan iki yeni çağrı olan Siparişe dayalı Ar-Ge projeleri için KOBİ destekleme çağrısı ve patent tabanlı teknoloji transferi destekleme çağrısıyla ilgili Erciyes Teknopark tarafından internet üzerinden bilgilendirme semineri düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, sanayi kuruluşlarının yüzde 99'undan fazlasının KOBİ niteliği taşıdığını ifade etti.

Bu nedenle KOBİ'lerde Ar-Ge süreçlerini destekleyip, iş birliklerinin artmasını sağlamanın ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkı sağlayacağını belirten Kılıç, "Sipariş Ar-Ge 2020 olarak isimlendirilen çağrıda, müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ'ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Çağrıda hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir." ifadelerini kullandı.

Seminere, TÜBİTAK Bilimsel Programlar Başuzmanı Oğuz Özbay ve TÜBİTAK TEMEG Koordinatörü Dr. Alp Eren Yurtseven de katıldı.