Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı

Kayseri'de Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Develi Grand Prix etabıyla başladı.

Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre Erciyes'te 3 Eylül-11 Ekim tarihlerinde dünyanın dört bir yanından profesyonel sporcuların katılacağı uluslararası bisiklet yarışları gerçekleştirilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ, Erciyes Yüksek İrtifa Spor Turizmi Derneği, Velo Erciyes, ORAN Kalkınma Ajansı organizasyonuyla Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliği ve Develi Belediyesi, Spor AŞ, Kayseri Ulaşım AŞ, Kaytur AŞ, İl Sağlık Müdürlüğü ile kamu kurum ve kuruluşların destekleriyle gerçekleşen Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Develi Grand Prix etabıyla start aldı.

Aralarında çok sayıda yabancının da bulunduğu 130 sporcu yarışların ilk gününde Develi ilçesinden başlayıp Tomarza ve çevresini aşarak Erciyes Kayak Merkezi'nin 2 bin 200 metresindeki Tekir Yaylası'na pedal bastı.

Kadın sporcular 110 kilometre, erkekler ise 120 kilometrelik etapta kıyasıya mücadele etti.

Develi Grand Prix etabında kadınlarda Kolombiya'nın Colnago Bisiklet Takımı'ndan Laura Milena birinci, Rusya Bisiklet Milli Takımı'ndan Anastasiia Chursina ikinci olurken, Rusya'nın Cogeas Mettler Bisiklet Takımı'ndan Aigul Gareeva ise etabı üçüncü tamamladı.

Erkeklerde ise Ukrayna Bisiklet Milli Takımı'ndan birinciliği Anatolii Budiak alırken, aynı takımdan Oleksandr Holovash ikinci, Andriy Vasylyuk ise üçüncü oldu.

Yarışlara yarın Kapadokya Grand Prix etabında devam edilecek.