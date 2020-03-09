Erciyes Üniversitesi İKAF'20'ye ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi destekleri ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde 13-14 Nisan'da gerçekleştirilecek İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF'20) için 17 üniversite rektörünün katılımıyla "İKAF'20 Paydaş Üniversiteler Toplantısı" gerçekleştirildi.

ERÜ Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofis Birim Müdürü Neşe Gülmez ile ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın yanı sıra Abdullah Gül Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi rektörleri, rektör yardımcıları, kariyer merkezlerinin müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Çalış, İKAF'20'ye ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Fuarın 13-14 Nisan'da Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'nda gerçekleştirileceğini belirten Çalış, "Bu yıl Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi desteğiyle 'Yetenek Her Yerde' teması ve 130 üniversitenin katılımıyla 10 ilde kariyer fuarları düzenlenecektir. Bu fuarlardan biri olan İç Anadolu Kariyer Fuarı da üniversitemiz ev sahipliğinde 17 paydaş üniversite ile Kayseri'de yapılacak." dedi.

Fuarın amacının öğrencilerin iş ve staj imkanlarına erişim sağlamak olduğuna dikkati çeken Çalış, şunları kaydetti:

"Bu fuarların amaçları, üniversite eğitimi alan gençlere birer yetenek olduklarını hissettirmek, öğrencilerin eğitim, ilgi ve becerilerine uygun kariyer alanlarını belirlemek ve öğrencilerin iş ve staj imkanlarına erişimine imkan sağlamaktır. Bu toplantının amacı ise bugüne kadar üniversitemiz tarafından yapılan fuar hazırlıkları konusunda sizleri bilgilendirmek, fuarla ilgili görüş ve önerilerinizi almak ve desteğinizi sağlamaktır."

Rektör Çalış'ın konuşmasının ardından toplantı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay tarafından fuar hazırlıkları ve etkinlik programı hakkındaki sunum ile devam etti.

Toplantı, paydaş üniversite rektörlerinin konuşmalarının ardından sona erdi.