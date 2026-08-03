Erdal Beşikçioğlu'nun götürüldüğü cezaevi belli oldu - Son Dakika
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Erdal Beşikçioğlu'nun götürüldüğü cezaevi belli oldu

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Etimesgut Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun Konya Kapalı Cezaevi'ne nakledildiği öğrenildi.

Etimesgut Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Belediye Başkanı ve oyuncu Erdal Beşikçioğlu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. 

Edinilen bilgilere göre Beşikçioğlu, tutuklama kararının ardından Konya  Kapalı Ceza infaz Kurumu'na nakledildi.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU VE 39 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı.

Ankara Batı Adliyesindeki savcılık ifadelerinin ardından aralarında Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 44 şüphelinin tutuklanmaları talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesince yapılan bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belgeler düzenleme, otopark kiralama ve inşaat projelerine ilişkin olarak imar ve ruhsat işlemleri gibi konularda menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

Sayıştay raporları, etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK ve HTS analizi kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "zimmet", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi 55 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bir şüphelinin ise hastanede tedavisi sürüyor.

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Son Dakika Gündem Erdal Beşikçioğlu'nun götürüldüğü cezaevi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Fatih4510 Fatih4510:
    Darısı Melih gökçeğin başına 1 0 Yanıtla
  • Fatih Pehli Fatih Pehli:
    silivri'de yer kalmadı galiba ;) 0 0 Yanıtla
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