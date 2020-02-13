Erdek İskelesine yaya yolu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdek İskelesine yaya yolu - Son Dakika

Erdek İskelesine yaya yolu

6 saat önce

Erdek'te, Marmara Adaları ve Tekirdağ'a sefer yapan gemilerin yanaştığı Feribot İskelesinde yayaları bıktıran trafik yoğunluğu ile çamurdan yürüme derdi sona erdirildi.

Erdek İskelesine yaya yolu, System.String[]

Erdek'te, Marmara Adaları ve Tekirdağ'a sefer yapan gemilerin yanaştığı Feribot İskelesinde yayaları bıktıran trafik yoğunluğu ile çamurdan yürüme derdi sona erdirildi. Erdek Feribot İskelesi'ne yeni yaya yolunun yanı sıra, görme engelli vatandaşlar için yürüyüş bandı ile engelli vatandaşlar kullanabileceği özellikte tuvalet yapıldı.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerce Erdek Feribot İskelesi'nde yürütülen çalışmalarla, yaya yolu yapımında toplam 100 m2 bordür taş kullanıldığı öğrenilirken, özellikle yağmur yağışının yaşandığı günlerde iskeleyi kullanan vatandaşlar ve gemilerde görevli personel iskelede yaşadıkları çamur sorunundan kurtulmuş olacak. Söz konusu iskelede çevre düzenleme çalışmaları halen devam ederken, iskele ve çevresine sıcak asfalt dökülmesiyle Erdek Feribot İskelesi'ndeki çalışmalar tamamlanmış olacak. - BALIKESİR

Feribot İskelesi, Tekirdağ, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Larkin'li aday kadrosu açıklandı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı Natalie Portman tartışması: Kadın yönetmenlere desteğinde 'samimi' mi, 'iki yüzlü' mü? Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı

Son Dakika Haberleri
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 22:57:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdek İskelesine yaya yolu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]