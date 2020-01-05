Erdek'te gazilere "Milli Mücadele" madalyası verildi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Erdek'te gazilere 'Milli Mücadele' madalyası verildi - Son Dakika

Erdek'te gazilere "Milli Mücadele" madalyası verildi

6 saat önce

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev almış gazilere KKTC Milli mücadele madalyaları ile beratlarını dağıtıldı.

Erdek'te gazilere

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev almış gazilere KKTC Milli mücadele madalyaları ile beratlarını dağıtıldı.


1974 Kıbrıs Barış Harekatında görev almış gazilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından verilen Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Kaymakam Ekrem Çalık tarafından Kaymakamlık Makamında düzenlenen törenle takdim edildi.


Madalya töreninde; Gazilerimiz Abdullah Zihni Çoban, Ahmet Ziya Özden, Hüseyin Gören, Mehmet Kılıç, Remzi Acar, Ali Kaldı, Servet Ergin ile gazilerimizin yakınları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü temsilcileri hazır bulundu.


Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele Madalyaları ile Beratlarının takdimi için düzenlenen törende bir konuşma yapan Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, "Aziz milletimiz şanlı zaferlerle tarihin akışını değiştirirken, 'ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz' düsturuyla büyük mücadeleler vermiş; bayrağını, vatanını ve istikbalini canı pahasına korumuş; bizlere kahramanlıklarla dolu bir geçmiş emanet etmiştir. Göğüslerini vatanlarının selameti için siper etmiş olan şehit ve gazilerimiz, milletimizin nezdinde en muteber mertebeye erişmişlerdir. Bugün aynı inanç ve kararlılıkla vatanımıza sahip çıkarken, bizim de en büyük arzumuz, şehit ve gazilerimizin emanetini muhafaza etmek, Ay-Yıldızlı Al Bayrağımızı bu topraklar üzerinde ilelebet özgürce dalgalandırmak ve aziz milletimizle dayanışma içinde, bu emaneti çok daha yükseklere taşımaktır. Bu vesile ile şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükran ile yad ediyor, gazilerimize de sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyor, teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Ekrem Çalık, Kıbrıs, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 09:55 Kaynak: İHA
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