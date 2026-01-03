Erdek\'te Lodos Hayatı Olumsuz Etkiliyor

MARMARA Bölgesi'ni etkisi altına alan lodos, Balıkesir 'in Erdek ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan lodosta yüksek dalgalar nedeniyle denizle kara birleşti.

Marmara Bölgesi'nde sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olan lodos, Balıkesir'in Erdek ilçesinde de günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan lodosta, denizde yüksek dalgalar oluşurken, deniz karayla birleşti. Sahilde yürüyüş yapanlar zor anlar yaşadı. Bazı tekne sahipleri de kıyıda demirli teknelerinde dalgalar nedeniyle zorlandı. İlçede, lodosun etkisini gece boyu sürdürmesi bekleniyor.