Erdek'te odun yüklü Tır devrildi - Son Dakika

Balıkesir Erdek ilçesinde Narlı karayolunda odun yüklü Tır devrildi, yol bir süre trafiği kapandı.



Erdek İlçesi kırsal Narlı Mahallesi yakınlarında odun yüklü Tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



Edinilen bilgiye göre; Kaza dün akşam saat 20.00 sularında meydana geldi. Dağdan yüklediği odunları taşıyan 45 AAS 305 plakalı TIR sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Rize mevkinde aracını devirdi. Tır'ın kasasında bulunan odunlar karayoluna saçılırken, yol trafiğe bir süre kapandı. Kaza ihbarıyla olay yerine sevk edilen kurtarma ekibi, devrilen Tır'ı vinç yardımıyla kurtarırken, kapanan yol jandarma tarafından yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR