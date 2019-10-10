Son Dakika Haberleri: Erdekli çiftçiler Bursa Tarım fuarında
Son Dakika Güncel Erdekli çiftçiler Bursa Tarım fuarında

Erdekli çiftçiler Bursa Tarım fuarında

1 saat önce

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, 300 civarındaki üretici ortağını Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na götürdü.

Erdekli çiftçiler Bursa Tarım fuarında, System.String[]

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, 300 civarındaki üretici ortağını Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na götürdü.


Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na katılmak üzere,10 minibüs ile Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi ortaklarının ilk durağı Marmarabirlik'in Bursa Başköy Bölgesinde faaliyet gösteren entegre tesisleri oldu. Burada Marmarabirlik Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İlgen ile Marmarabirlik Genel Müdürü İsmail Acar tarafından karşılanan Erdek'li çiftçiler, tesisleri gezme fırsatını buldular. İdari amirler tarafından entegre tesisler içinde yer alan kuru sele tuzlama, vakumlama, yağhane ve lisanslı depolar gezilerek çalışmalar hakkında bilgilendirildiler. Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın düzenlendiği merkeze geçen çiftçiler, Fuar alanında bulunan tüm stantları dolaşarak tarımda en son teknolojileri tanıma fırsatı buldular. Fuar gezisi saat 17.00'de sona eren çiftçiler, Erdek'e dönmek üzere Bursa'dan ayrıldılar. - BALIKESİR

Zeytin, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a çok sert tepki: Önce aynaya baksın!
Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne: Kendinize gelin, kapıları açar mültecileri yollarız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat başladığından bu yana 109 terörist öldürüldü Erdoğan, Suriye'deki tutuklu DEAŞ'lılar için güvence verdi: Gereken neyse onu yapacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 15:17:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdekli çiftçiler Bursa Tarım fuarında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]