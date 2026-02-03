Erdem Çağlar Uygulama Noktalarını İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Erdem Çağlar Uygulama Noktalarını İnceledi

Erdem Çağlar Uygulama Noktalarını İnceledi
03.02.2026 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, asayiş uygulamalarını yerinde denetleyerek bilgi aldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, uygulama noktalarını yerinde inceledi.

İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, il genelinde asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik uygulamaların sürdürüldüğü noktalarda incelemelerde bulundu. Görev başındaki personelle bir araya gelen Çağlar, sahada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, "Uygulamalarımızda ekiplerimizin faaliyetleri ve alınan tedbirler değerlendirilirken, denetimler vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için aralıksız devam ediyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güvenlik, Bilecik, Asayiş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erdem Çağlar Uygulama Noktalarını İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor dehşeti Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur
Sel suları kökünden söktüğü zeytin ağacını yola sürükledi Sel suları kökünden söktüğü zeytin ağacını yola sürükledi
Bu karenin 1 saniye sonrası facia Bu karenin 1 saniye sonrası facia
En-Nesyri teklifi kabul etti İşte yeni takımı En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Ünal Aysal’ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun

10:07
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
10:03
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
09:56
Milli atletler saç saça baş başa kavga etti
Milli atletler saç saça baş başa kavga etti
09:54
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
08:51
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
08:19
Altında ibre tersine döndü
Altında ibre tersine döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 10:15:18. #7.11#
SON DAKİKA: Erdem Çağlar Uygulama Noktalarını İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.