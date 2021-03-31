ERDEMİR başvurularda yoğunluğu önlemek için form dağıttı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kurulu bulunan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR), iş başvurularını 16 Nisan'a kadar alacağını duyurdu. Yoğunluğu önlemek için de başvuru formları dağıtıldı.

ERDEMİR'in işçi alımı duyurusu binlerce gencin fabrikaya akın etmesine yol açtı. Dün Uzunkum Caddesinde metrelerce kuyruk oluşurken, pandemi döneminde müracaatların online yerine bizzat alınması tepkilere yol açmıştı. 18-25 yaş arası lise mezunu metal ve elektrik bölümleri ağırlıklı eleman alınacağı bilgisini alan gençler saatlerce sıranın kendisine gelmesini bekledi. Başvuru alımlarının ikinci gününde günün ilk saatlerinden itibaren fabrika önüne giden gençler yine uzun kuyruklar oluştururken, görevliler yoğunluğu önlemek adına ana kapı girişinde form dağıtmaya başladı. Gençler tek tek formları alarak giderken, bazıları ise fabrika yakınlarında formu doldurup teslim etti. Böylelikle fabrika önünde yoğunluğun önüne geçildi. Öte yandan polis ekipleri de yoğunluk olma ihtimaline karşı hazır bulundu.

"Başvurular 16 Nisan'a kadar devam edecek"

ERDEMİR'den yapılan açıklamada ise, "Bölgemizdeki meslek liselerinin metalürji, makine, metal, elektrik/elektronik ve endüstriyel otomasyon, meslek yüksek okullarının metalürji/döküm, metal, makine, elektrik/elektronik, kontrol ve otomasyon bölümlerinden mezun, 18-25 yaşları arasında, tercihen askerliğini yapmış, uygulanacak sınavlarda ve değerlendirmelerde başarı sağlayan adaylar arasından ihtiyacı çerçevesinde işe alım gerçekleştirecektir. Başvurular Erdemir Ana Kapı'dan form doldurulmak suretiyle alınmakta olup, başvuru esnasında pandemi koşulları göz önünde bulundurularak, maske ve mesafe konusunda gerekli tüm önlemlerin alınmasına dikkat edilmektedir. Başvurular 16 Nisan 2021 tarihine kadar alınmaya devam edilecektir." denildi.