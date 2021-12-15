Erdemli'de arıcılara eğitim verildi - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde arı üreticilerine "Bal Arısı Sağlığı ve Biyogüvenlik" eğitimi verildi.

Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Aydın, Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen eğitimde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünyanın artık güvenli gıda talebinde bulunduğunu belirtti.

Küresel iklim değişikliğinin temel sebeplerinden birisinin de tarım ve hayvancılıkta kimyasal ilaç kullanımının giderek artması olduğuna dikkat çeken Aydın, artık arıcılıkta pestisit ve antibiyotik gibi kimyasal ilaçların kullanımına son verip organik arıcılığa geçilmesi gerektiğini söyledi.

Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız da bu tür eğitimlerin sağlıklı ve kaliteli bal üretimi için pozitif katkısının olacağını ifade ederek, arıcılara yönelik eğitimlerin daha sık yapılması konusunda her türlü desteği vereceklerini kaydetti.