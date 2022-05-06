Erdemli'de dolu nedeniyle tarım alanlarında başlatılan ön hasar tespit çalışması - Son Dakika
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Erdemli'de dolu nedeniyle tarım alanlarında başlatılan ön hasar tespit çalışması

06.05.2022 20:52
Erdemli'de dolu nedeniyle tarım alanlarında başlatılan ön hasar tespit çalışması

Mersin'in Erdemli ilçesinde dün etkili olan dolu nedeniyle bazı tarım alanlarında başlatılan ön hasar tespit çalışması tamamlandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde dün etkili olan dolu nedeniyle bazı tarım alanlarında başlatılan ön hasar tespit çalışması tamamlandı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ekipler Çiriş, Kayacı, Koyuncu ve Üçtepe mahallelerindeki ön hasar tespit çalışmasını tamamladı.

Çalışmada, 406 üreticiye ait 1573 dekar alandaki meyve ve sebzelerin yüzde 70'inin zarar gördüğü belirlendi.

Ekiplerin çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Erdemli'de dün yağmurun ardından dolu etkili olmuş, ekipler tarafından bazı tarım alanlarında ön hasar tespit çalışması başlatılmıştı.

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Hisarcık, Erdemli, Mersin, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erdemli'de dolu nedeniyle tarım alanlarında başlatılan ön hasar tespit çalışması - Son Dakika


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