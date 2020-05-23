Acar Group Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Acar Erdinç Acar, korona virüs sürecinden inşaat sektörünün olumsuz etkilendiğini, fiyatların düştüğünü, dolayısı ile alıcılar için altın fırsatlar çıktığını söyledi.



İnşaat sektörünün tam hareketlenmeye başladığı süreçte korona virüs krizinin patlak verdiğini belirten Acar, bina üretiminde bir yavaşlama gözlendiğini, bunun da alıcılar için büyük fırsat olduğunu ifade etti.



Acar, satışlar zayıfladığı için firmaların zaruri olarak fiyatlarda indirime gitmek zorunda kaldığını dile getirerek "Şuanda alıcı için tam bir fırsat zamanı diyebiliriz. Mecburi olarak indirim yapmak durumunda kalanlar ve kredi faiz oranlarındaki indirimleri bir araya getirince alıcı için daha güzel bir zaman olamazdı" dedi.



Erdinç Acar, 2021 yılında yeni yapılacak binaların henüz tamamlanmamış ya da hiç yapılmamış olacağından, mevcut konut fiyatlarında çok ciddi fiyat artışları olacağını dile getirdi.



Korona virüs sonrasında en fazla fiyat artışının yine konut sektöründe olacağını ifade eden Erdinç Acar, vatandaşların ev almaları için çok uygun bir zaman olduğunu kaydetti.



Gelecek dönemlerde konut ve paydaşlarına olan rağbette önemli bir değer artışının beklendiğini dile getiren Erdinç Acar, bazı yatırımların fırsat olduğu dönemlerde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.



Erdinç Acar: "Ben 20 yıldan fazla bir tecrübe ile söylüyorum ve konutta en çok alım yapılması gereken bir dönem olduğunu söylüyorum. İndirimler faiz oranlarındaki düşüşler, birer fırsat ve alıcıların da asla zaman kaybetmemesi gerektiği kanaatindeyim. " dedi.



Konut fiyatlarının yakın zamanda yeni yukarı yönlü bir seyre gireceğini aktaran Erdinç Acar, dünya piyasaları ile eş güdümlü olarak bu değişimlerin Türkiye'de de yaşanacağını sözlerine ekledi. - HATAY