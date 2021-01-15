Erdoğan: "2021 yılı için bütçe açığını milli gelirin yüzde 3,5'i seviyesinde tutmayı, yeni hedef olarak belirledik." - Son Dakika

Erdoğan: "2021 yılı için bütçe açığını milli gelirin yüzde 3,5'i seviyesinde tutmayı, yeni hedef olarak belirledik."
15.01.2021 16:13
Erdoğan: "2021 yılı için bütçe açığını milli gelirin yüzde 3,5'i seviyesinde tutmayı, yeni hedef olarak belirledik.
Erdoğan: "2021 yılı için bütçe açığını milli gelirin yüzde 3,5'i seviyesinde tutmayı, yeni hedef olarak belirledik."
Milli, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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