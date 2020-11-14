Erdoğan, AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerinde konuştu: (2) - Son Dakika

Erdoğan, AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerinde konuştu: (2)

14.11.2020 14:55
Erdoğan, AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerinde konuştu: (2), System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün artık millete ve tüm dostlara güven, umut ve heyecan veren bir Türkiye olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün artık millete ve tüm dostlara güven, umut ve heyecan veren bir Türkiye olduğunu söyledi.

Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerindeki konuşmasında, hayatları boyunca Allah'ın takdirinin üzerinde bir takdir, milletin gücünün üzerinde bir güç görmediklerini ve tanımadıklarını ifade etti.

Kendini bunun dışında görenlerin, partiyle yolunu ayırdığını bilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin kaderiyle partinin kaderinin bütünleştiği inancıyla milletle olan gönül bağını sürekli artırmaya çalıştıklarını bildirdi.

Erdoğan, milletin partiye teveccühünün artarak sürdüğünü vurgulayarak, üye sayısının 11 milyon 200 bini bulmasını bunun bir emaresi olarak gördüğünü, kadın ve gençlik kollarındaki üye sayısındaki artışı da aynı şekilde değerlendirdiğini kaydetti.

Önümüzdeki 4 yıl boyunca her yıl 1 milyon yeni üye kazanarak tabanı iyice genişletmek istediklerini dile getiren Erdoğan, kongreleri böyle bir dönemde gerçekleştirdiklerini anlattı.

Erdoğan, "Ahde vefa ve değişimi birlikte hayata geçirdiğimiz ilçe ve il kongrelerimiz gayet güzel bir atmosferde sürüyor. Geçmişten bugüne kadar partimize hizmet etmiş kardeşlerimizin yanı sıra yeni seslerle ve yeni heyecanlarla partimizi güçlendiriyoruz." diye konuştu.

Bugün kongreye katılarak oradakilerin yanında olmayı çok arzu ettiğini, canlı bağlantı olsa da katılımcılarla birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, kuruluşundan bugüne teşkilatlarda görev alanlara şükranlarını sundu.

Erdoğan, yol arkadaşlarından yaşamını yitirenlere de Allah'tan rahmet diledi, ilçe kongrelerinde ve il kongrelerinde görev alanlara başarılar temennisinde bulundu.

"Geri kalmışlık zincirini kırdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her dönemin kendi ruhu ve mücadele yöntemleri olduğunu belirterek, Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'de bu sürecin defalarca yaşandığına dikkati çekti.

"İlk yıllarda yeni kurduğumuz devletimizi ayakta tutma, yaşatma gayretiyle çok keskin tercihlerde bulunduk." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ardından tek parti diktasının milletimizin inancı, değerleri ve hayatı üzerindeki ağır zulümlerine maruz kaldık. Çok partili siyasi hayata geçişimizle adeta nefes borularımızın yeniden açıldığını hissettik. Darbeler ve vesayet baskısı, milletimizin sadece demokrasiyi ve özgürlükleri yaşamasına engel olmakla kalmayıp, refahının artmasının da önüne geçti. AK Parti işte tüm bu ağır baskı ve geri kalmışlık döneminin ardından yeni bir umut, yeni bir ışık olarak Türkiye'nin üzerine doğdu. Hamdolsun, 18 yılda hem milletimizi özlemini çektiği haklara, özgürlüklere, itibara kavuşturduk hem de vatan topraklarının her karışını eserlerle hizmetlerle yatırımlarla donatarak geri kalmışlık zincirini kırdık. Türkiye'nin 81 vilayetinin her biri bu demokrasi ve kalkınma ikliminden istifade etti."

"Ülke güçlendikçe maruz kalınan saldırılar da arttı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yılda Kars'a 13 milyar lira, Karaman'a ise 14 milyar lira tutarında yatırım yapıldığını, bu yatırımlarla eğitimden sağlığa, ulaşımdan sosyal yardımlara her alanda şehirleri cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 5 katı, 10 katı hizmetlere kavuşturduklarını anlattı.

Ülke güçlendikçe, büyüdükçe, kalkındıkça maruz kalınan saldırıların da arttığına değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hükümete geldiğimizde karşımızda önce vesayeti ve onun çarpık ilişkilerini bulduk. Sonra terör başını çıkardı. Ardından emniyet, yargı ve ordu içindeki FETÖ'cülerin darbe tehditleriyle yüzleştik. Senaryoların yazımında ve uygulamasında ülke içindeki ve dışındaki kesimlerin kurdukları şer ittifakını söylemeye gerek bile duymuyorum. Hamdolsun Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle hepsinin de üstesinden geldik. Biz önümüzdeki engelleri aştıkça, Türkiye'nin ufku genişledi, gücü arttı, harekat kabiliyeti yükseldi. Daha düne kadar kendi topraklarındaki bir avuç teröristle baş etmeye çalışan bir ülkeden, çok geniş bir coğrafyada harekatlar gerçekleştirebilen bir ülkeye dönüştük. Bugün artık milletimize ve tüm dostlarımıza güven veren, umut veren, heyecan veren bir Türkiye var."

"Biz sadece geçmişin ve bugünün değil, geleceğin de partisiyiz"

Bu süreçte pek çok fedakarlık yapıldığını, çözülemeyen halen ciddi sıkıntılar olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Ama bunların hiçbiri, önümüzdeki aydınlık geleceği karartabilecek büyüklükte değildir. Türkiye'yi nasıl 18 yılda bölgesinin ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline getirdiysek, inşallah hedeflerimize doğru adım adım yaklaştıkça, demokraside ve ekonomide çok daha büyük kazanımlara kavuşacağız. Biz sadece geçmişin ve bugünün değil, geleceğin de partisiyiz. Milletimizle birlikte verdiğimiz her mücadele, kazandığımız her zafer, katettiğimiz her mesafe azmimizi artırıyor, gücümüzü katmerliyor. Rabb'im yolumuzu ve bahtımızı açık eylesin diyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteci yazar Ahmet Kekeç'in tedavi gördüğü hastanede vefatına ilişkin, "Değerli kardeşim yazar Ahmet Kekeç bugün Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Kendisine Rabb'imden özellikle merhamet diliyorum. Rabb'im taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Öncelikle ailesine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kongrelerde görev üstlenenlere başarılar dileyen Erdoğan, kongreye katılan partililere de seslenerek, "Özellikle bu anlayışla gecenizi gündüzünüze katarak milletimizin gönlündeki yerimizi güçlendirmenizi bekliyorum." dedi.

(Bitti)

AK Parti, Türkiye, Karaman, Kars, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erdoğan, AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerinde konuştu: (2) - Son Dakika


Son Dakika

Menajerimi Ara dizisinin usta oyuncusu Ayşenil Şamlıoğlu, koronavirüse yakalandı İbrahim Tatlıses'in merakla beklenen İbo Show programı, bugün ilk bölümüyle ekrana gelecek Erdoğan: Yepyeni bir seberberlik başlatıyoruz, amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil Son Dakika! Koronavirüs tedavisi gören Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı 'Miss Uganda' yarışmacıları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı MSB'nin Azerbaycan ordusu için hazırladığı özel video tüyleri diken diken etti Genç adam "Sebebi ayrılık" yazılı not bırakıp ortadan kayboldu
Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
14:59
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan koronavirüs uyarısı: İstanbul'da kontrol dışı bir süreç yaşanıyor, 2-3 haftalık kapanma şart İBB Başkanı İmamoğlu'ndan koronavirüs uyarısı: İstanbul'da kontrol dışı bir süreç yaşanıyor, 2-3 haftalık kapanma şart         
14:26
Galatasaraylı Luyindama milli takımda sakatlandı ve maç kadrosundan çıkarıldı Galatasaraylı Luyindama milli takımda sakatlandı ve maç kadrosundan çıkarıldı         
14:10
Henüz 13 yaşındaydı! Kalp krizinden ölen çocuğun fenalaştığı anlar kamerada Henüz 13 yaşındaydı! Kalp krizinden ölen çocuğun fenalaştığı anlar kamerada         
13:41
Ormana ağaç kesmeye giden vatandaş elinde testere ile ölü bulundu Ormana ağaç kesmeye giden vatandaş elinde testere ile ölü bulundu         
13:05
İBB Başkanı İmamoğlu'nun İngilizce konuştuğu video sosyal medyada tartışma konusu oldu İBB Başkanı İmamoğlu'nun İngilizce konuştuğu video sosyal medyada tartışma konusu oldu         
12:51
Depremzedelerin battaniyelerini sattığı için suçlanan vatandaş, hurdacı çıktı Depremzedelerin battaniyelerini sattığı için suçlanan vatandaş, hurdacı çıktı         
12:20
Kapıları yukarıya açılan otomobiliyle ilgi odağı olan genç: Başkaları sevgilisine koşar, ben önce arabama koşuyorum Kapıları yukarıya açılan otomobiliyle ilgi odağı olan genç: Başkaları sevgilisine koşar, ben önce arabama koşuyorum         
11:54
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs aşısının saklanabileceği dolabı gösterdi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs aşısının saklanabileceği dolabı gösterdi         
11:00
Beyin ameliyatı olmuş çocuğa akıl almaz işkence! Son vicdansızlığını da kameraya aldırdı Beyin ameliyatı olmuş çocuğa akıl almaz işkence! Son vicdansızlığını da kameraya aldırdı         
10:26
Sigara denetimine damga vuran görüntü! Kameraya yakalanmamak için ardına bakmadan kaçtı Sigara denetimine damga vuran görüntü! Kameraya yakalanmamak için ardına bakmadan kaçtı         
10:13
Düşünceli hırsız, soymak için girdiği iş yerinde içtiği su şişesini doldurup tekrar dolaba koydu Düşünceli hırsız, soymak için girdiği iş yerinde içtiği su şişesini doldurup tekrar dolaba koydu         
10:02
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan "facia" uyarısı yapıyor         
09:12
Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim         
08:43
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor         
18:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2020 15:16:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan, AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerinde konuştu: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei