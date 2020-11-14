Erdoğan, AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerinde konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün artık millete ve tüm dostlara güven, umut ve heyecan veren bir Türkiye olduğunu söyledi.

Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerindeki konuşmasında, hayatları boyunca Allah'ın takdirinin üzerinde bir takdir, milletin gücünün üzerinde bir güç görmediklerini ve tanımadıklarını ifade etti.

Kendini bunun dışında görenlerin, partiyle yolunu ayırdığını bilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin kaderiyle partinin kaderinin bütünleştiği inancıyla milletle olan gönül bağını sürekli artırmaya çalıştıklarını bildirdi.

Erdoğan, milletin partiye teveccühünün artarak sürdüğünü vurgulayarak, üye sayısının 11 milyon 200 bini bulmasını bunun bir emaresi olarak gördüğünü, kadın ve gençlik kollarındaki üye sayısındaki artışı da aynı şekilde değerlendirdiğini kaydetti.

Önümüzdeki 4 yıl boyunca her yıl 1 milyon yeni üye kazanarak tabanı iyice genişletmek istediklerini dile getiren Erdoğan, kongreleri böyle bir dönemde gerçekleştirdiklerini anlattı.

Erdoğan, "Ahde vefa ve değişimi birlikte hayata geçirdiğimiz ilçe ve il kongrelerimiz gayet güzel bir atmosferde sürüyor. Geçmişten bugüne kadar partimize hizmet etmiş kardeşlerimizin yanı sıra yeni seslerle ve yeni heyecanlarla partimizi güçlendiriyoruz." diye konuştu.

Bugün kongreye katılarak oradakilerin yanında olmayı çok arzu ettiğini, canlı bağlantı olsa da katılımcılarla birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, kuruluşundan bugüne teşkilatlarda görev alanlara şükranlarını sundu.

Erdoğan, yol arkadaşlarından yaşamını yitirenlere de Allah'tan rahmet diledi, ilçe kongrelerinde ve il kongrelerinde görev alanlara başarılar temennisinde bulundu.

"Geri kalmışlık zincirini kırdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her dönemin kendi ruhu ve mücadele yöntemleri olduğunu belirterek, Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'de bu sürecin defalarca yaşandığına dikkati çekti.

"İlk yıllarda yeni kurduğumuz devletimizi ayakta tutma, yaşatma gayretiyle çok keskin tercihlerde bulunduk." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ardından tek parti diktasının milletimizin inancı, değerleri ve hayatı üzerindeki ağır zulümlerine maruz kaldık. Çok partili siyasi hayata geçişimizle adeta nefes borularımızın yeniden açıldığını hissettik. Darbeler ve vesayet baskısı, milletimizin sadece demokrasiyi ve özgürlükleri yaşamasına engel olmakla kalmayıp, refahının artmasının da önüne geçti. AK Parti işte tüm bu ağır baskı ve geri kalmışlık döneminin ardından yeni bir umut, yeni bir ışık olarak Türkiye'nin üzerine doğdu. Hamdolsun, 18 yılda hem milletimizi özlemini çektiği haklara, özgürlüklere, itibara kavuşturduk hem de vatan topraklarının her karışını eserlerle hizmetlerle yatırımlarla donatarak geri kalmışlık zincirini kırdık. Türkiye'nin 81 vilayetinin her biri bu demokrasi ve kalkınma ikliminden istifade etti."

"Ülke güçlendikçe maruz kalınan saldırılar da arttı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yılda Kars'a 13 milyar lira, Karaman'a ise 14 milyar lira tutarında yatırım yapıldığını, bu yatırımlarla eğitimden sağlığa, ulaşımdan sosyal yardımlara her alanda şehirleri cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 5 katı, 10 katı hizmetlere kavuşturduklarını anlattı.

Ülke güçlendikçe, büyüdükçe, kalkındıkça maruz kalınan saldırıların da arttığına değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hükümete geldiğimizde karşımızda önce vesayeti ve onun çarpık ilişkilerini bulduk. Sonra terör başını çıkardı. Ardından emniyet, yargı ve ordu içindeki FETÖ'cülerin darbe tehditleriyle yüzleştik. Senaryoların yazımında ve uygulamasında ülke içindeki ve dışındaki kesimlerin kurdukları şer ittifakını söylemeye gerek bile duymuyorum. Hamdolsun Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle hepsinin de üstesinden geldik. Biz önümüzdeki engelleri aştıkça, Türkiye'nin ufku genişledi, gücü arttı, harekat kabiliyeti yükseldi. Daha düne kadar kendi topraklarındaki bir avuç teröristle baş etmeye çalışan bir ülkeden, çok geniş bir coğrafyada harekatlar gerçekleştirebilen bir ülkeye dönüştük. Bugün artık milletimize ve tüm dostlarımıza güven veren, umut veren, heyecan veren bir Türkiye var."

"Biz sadece geçmişin ve bugünün değil, geleceğin de partisiyiz"

Bu süreçte pek çok fedakarlık yapıldığını, çözülemeyen halen ciddi sıkıntılar olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Ama bunların hiçbiri, önümüzdeki aydınlık geleceği karartabilecek büyüklükte değildir. Türkiye'yi nasıl 18 yılda bölgesinin ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline getirdiysek, inşallah hedeflerimize doğru adım adım yaklaştıkça, demokraside ve ekonomide çok daha büyük kazanımlara kavuşacağız. Biz sadece geçmişin ve bugünün değil, geleceğin de partisiyiz. Milletimizle birlikte verdiğimiz her mücadele, kazandığımız her zafer, katettiğimiz her mesafe azmimizi artırıyor, gücümüzü katmerliyor. Rabb'im yolumuzu ve bahtımızı açık eylesin diyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteci yazar Ahmet Kekeç'in tedavi gördüğü hastanede vefatına ilişkin, "Değerli kardeşim yazar Ahmet Kekeç bugün Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Kendisine Rabb'imden özellikle merhamet diliyorum. Rabb'im taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Öncelikle ailesine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kongrelerde görev üstlenenlere başarılar dileyen Erdoğan, kongreye katılan partililere de seslenerek, "Özellikle bu anlayışla gecenizi gündüzünüze katarak milletimizin gönlündeki yerimizi güçlendirmenizi bekliyorum." dedi.

(Bitti)