Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yeni kabine üyeleri Anıtkabir'de! - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yeni kabine üyeleri Anıtkabir'de!

06.06.2023 14:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yeni bakanlar, ilk gerçekleştirilecek kabine toplantısı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir özel defterine, "Bugün Kabine toplantımızı yaparak Türkiye Yüzyılı'nın inşası için yola çıkıyoruz 85 milyonun tamamına aşkla hizmet edeceğiz. Bizlere emanetiniz olan Cumhuriyet'in 100'üncü yılında şahlanış dönemimizin başlangıç noktası haline getireceğiz" yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yeni kabine üyeleri bugün gerçekleştirilecek ilk toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni kabine üyeleri Anıtkabir'de

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'deki Atatürk mozolesine çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Erdoğan ve yeni kabine üyeleri, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçip Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni kabine üyeleri Anıtkabir'de

"85 MİLYONUN TAMAMINA AŞKLA HİZMET EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Atatürk Özel Defteri'ne şu ifadeleri yazdı: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminde yeni Kabine üyelerimizle huzurunuzdayız. Bugün Kabine toplantımızı yaparak Türkiye Yüzyılı'nın inşası için yola çıkıyoruz 85 milyonun tamamına aşkla hizmet edeceğiz. Bizlere emanetiniz olan Cumhuriyet'in 100'üncü yılında şahlanış dönemimizin başlangıç noktası haline getireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni kabine üyeleri Anıtkabir'de

YENİ KABİNENİN İLK TOPLANTISI BUGÜN

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bakanlar ile ilk Kabine toplantısını bugün gerçekleştirecek. İlk toplantıda yeni dönemin yol haritası ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni kabine üyeleri Anıtkabir'de

ANA GÜNDEM MADDELERİ EKONOMİ VE TERÖRLE MÜCADELE

Toplantının ağırlıklı gündem maddesi ekonomi ve terörle mücadele olacak. Taşerona kadro, deprem bölgesinde yapılacak konutlar görüşülecek. Seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konular masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni kabine üyeleri Anıtkabir'de

EMEKLİ MAAŞI KABİNE'DE GÖRÜŞÜLECEK

7 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığı ile ilgili kademeli artış düzenlemesi de Kabine'de görüşülecek. Ayrıca asgari ücrete temmuz ayında yapılacak zammın da Kabine'de konuşulması bekleniyor.

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Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yeni kabine üyeleri Anıtkabir'de! - Son Dakika


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